Rianxo albergará en la segunda mitad de este mes los Actos Castelao, tras celebrarse el 76º aniversario de su muerte

La asociación Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao participó en una misa por el 76º aniversario de su muerte

La Asociación Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao de Rianxo celebró esta semana en la iglesia parroquial de Santa Columba una misa por el 76º aniversario de la muerte del ilustre galleguista. Fue con el responso del párroco Marcelino Sánchez Somoza de epicentro como se celebró una ceremonia sobria y con emoción contenida, en la que no sólo se evocó al hombre y al intelectual sino también al símbolo que representa para Galicia, a la que asistieron rianxeiros que quisieron honrar la memoria de su vecino más universal. A su remate, la comitiva se desplazó al Paseo da Ribeira para realizar la tradicional ofrenda floral delante del busto de Castelao, que es uno de los espacios más emblemáticos de la villa sobre memoria histórica. Las personas asistentes formaron alrededor del monumento un círculo y, seguidamente, se interpretó el Himno de Galicia.

Fue la forma en la que se inició el 2026 honrando la memoria del autor de ‘Sempre en Galiza’ y que tendrá continuidad a partir del próximo viernes, 16 de enero, con el inicio de los ‘Actos Castelao’, cuando se contempla a las 21.00 horas y en la sala Arcos Moldes del auditorio rianxeiro, un recital de música de Francisco Castro en su homenaje. Al día siguiente (20.30) será el Grupo Municipal de Teatro de Ribeira el que representará en ese mismo escenario la obra ‘Criaturas’.

En la primera planta de dicho auditorio habrá el día 23 habrá una mesa redonda sobre tres efemérides para 2026, y el 24 una charla participativa de Xesús Ron, del grupo Chévere, sobre cómo se construyen las narrativas de la memoria, mientras que ese sábado habrá teatro musical con ‘Un ollo de vidro’ de Castelao, adaptado por la Coral Solfa y AC O Galo. El viernes 30 tendrá lugar en la sala Arcos Moldes del auditorio la presentación de la edición en japonés, francés y gallego del libro ‘Sanshô-Dôei’, de Eihei Dôgen. Y el día 31 será la ofrenda floral ante el busto de Castelao (12.00) y las lecturas de una selección de textos del alumnado del IES Félix Muriel en el auditorio (20.30 horas).

