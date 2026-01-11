Mi cuenta

Diario de Arousa

Rianxo

Rianxo albergará en la segunda mitad de este mes los Actos Castelao, tras celebrarse el 76º aniversario de su muerte

El evento en recuerdo del fallecimiento del rianxeiro universal incluyó una ofrenda floral ante su busto situado en el Paseo da Ribeira

Chechu López
11/01/2026 06:50
La asociación Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao participó en una misa por el 76º aniversario de su muerte
La asociación Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao participó en una misa por el 76º aniversario de su muerte
La Asociación Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao de Rianxo celebró esta semana en la iglesia parroquial de Santa Columba una misa por el 76º aniversario de la muerte del ilustre galleguista. Fue con el responso del párroco Marcelino Sánchez Somoza de epicentro como se celebró una ceremonia sobria y con emoción contenida, en la que no sólo se evocó al hombre y al intelectual sino también al símbolo que representa para Galicia, a la que asistieron rianxeiros que quisieron honrar la memoria de su vecino más universal. A su remate, la comitiva se desplazó al Paseo da Ribeira para realizar la tradicional ofrenda floral delante del busto de Castelao, que es uno de los espacios más emblemáticos de la villa sobre memoria histórica. Las personas asistentes formaron alrededor del monumento un círculo y, seguidamente, se interpretó el Himno de Galicia.

Fue la forma en la que se inició el 2026 honrando la memoria del autor de ‘Sempre en Galiza’ y que tendrá continuidad a partir del próximo viernes, 16 de enero, con el inicio de los ‘Actos Castelao’, cuando se contempla a las 21.00 horas y en la sala Arcos Moldes del auditorio rianxeiro, un recital de música de Francisco Castro en su homenaje. Al día siguiente (20.30) será el Grupo Municipal de Teatro de Ribeira el que representará en ese mismo escenario la obra ‘Criaturas’.

En la primera planta de dicho auditorio habrá el día 23 habrá una mesa redonda sobre tres efemérides para 2026, y el 24 una charla participativa de Xesús Ron, del grupo Chévere, sobre cómo se construyen las narrativas de la memoria, mientras que ese sábado habrá teatro musical con ‘Un ollo de vidro’ de Castelao, adaptado por la Coral Solfa y AC O Galo. El viernes 30 tendrá lugar en la sala Arcos Moldes del auditorio la presentación de la edición en japonés, francés y gallego del libro ‘Sanshô-Dôei’, de Eihei Dôgen. Y el día 31 será la ofrenda floral ante el busto de Castelao (12.00) y las lecturas de una selección de textos del alumnado del IES Félix Muriel en el auditorio (20.30 horas).

La comitiva se desplazó hasta el Paseo da Ribeira para realizar la tradicional ofrenda floral ante el busto de Castelao
La comitiva se desplazó hasta el Paseo da Ribeira para realizar la tradicional ofrenda floral ante el busto de Castelao

El BNG celebra este mediodía en el auditorio rianxeiro su 'Homenaxe Nacional' al ilustre galleguista, con posterior ofrenda ante su busto

El BNG celebrará a partir de las doce de este mediodía en Rianxo su 'Homenaxe Nacional' a Castelao que dará comienzo en el auditorio municipal con las intervenciones de sus portavoces nacional y local, Ana Pontón y Sarela Betanzos, respectivamente, y de su diputada en el Parlamento de Galicia, Rosana Pérez.

Desde la formación frentista indican que el acto en la villa natal del considerado como "pai da patria galega", será abierto al público y precisa que en esta ocasión "cobra unha relevancia especial ao pór o ramo ao Ano Castelao, que o nacionalismo galego vén conmemorando ao longo deste 2025". 

Esta celebración tendrá lugar en un día de la semana en que se cumplieron 76 años de la muerte de Castelao en Buenos Aires, y que desde el BNG consideran que es una fecha "clave para reafirmar o compromiso co pensamento e o legado político e cultural dunha das figuras máis destacadas da historia de Galicia. 

Y añade que está previsto que se realice una ofrenda floral ante el busto del político en el Paseo da Ribeira, aunque en caso de lluvia se desarrollara en el auditorio. Para las dos y media de la tarde se programó una comida de confraternidad en la parrillada Ourense, para la que era necesario apuntarse antes del pasado miércoles,.

