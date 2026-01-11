Programada para el 17 de enero una nueva acción de voluntariado para la eliminación de las especies invasoras en el monte de Leiro

Las acciones de voluntariado impulsadas por el Laboratorio Ecosocial do Barbanza permitieron la eliminación de gran cantidad de especies invasoras

El monte vecinal de Leiro acogerá el 17 de enero otra jornada de voluntariado ambiental, promovida por el Laboratorio Ecosocial do Barbanza, con organización de la Fundación Montescola, que está abierta a la participación ciudadana y que se centrará en la eliminación de especies invasoras y la mejora ecológica de los montes comunales. Los interesados en sumarse a esta propuesta deben inscribirse antes del miércoles 14 enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico info@montescola.org.

Se trata de una propuesta que, con la colaboración de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Leiro y de la Plataforma en Defensa do Monte, se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas, y el punto de encuentro establecido será el centro cultural ‘Vicente Vidal’ de Leiro. Al remate de dicha actividad se ofrecerá una comida a las personas participantes. Hasta la fecha se realizaron más de 20 jornadas de voluntariado que contaron con más de 600 participantes.

Según indicaron desde el Laboratorio Ecosocial do Barbanza, esa veintena de acciones de voluntariado contribuyó a la eliminación de especies invasoras, pero también a la plantación de árboles frondosos autóctonos y a la recuperación de patrimonio natural y cultural. Además, estas actividades reforzaron la implicación de la comunidad en los procesos de restauración ecológica y fomentaron una cultura de corresponsabilidad e interés por el voluntariado ambiental a largo plazo, y se confía en que lo sigan haciendo.