Detenido un individuo por un atraco a punta de navaja en un supermercado de Rianxo

Una cajera del supermercado 'Merca Más' de Rianxo trató de golpearle en las manos al atracador y de cerrar la caja para tratar de evitar que el ladrón se llevase el dinero, pero no lo consiguió Cedida

El supermercado Merca Más, ubicado en la Rúa Paio Gómez Chariño, en el casco urbano de Rianxo, fue objeto de un atraco en torno a las cuatro y diez de la tarde de este jueves. Al parecer, un individuo accedió a ese negocio y cogió de una de las estanterías una bolsa de servilletas de las denominadas canguros para introducir los cubiertos, y que es más habitual que se compren para restaurantes. Seguidamente, se pudo a la cola para guardar su turno para pasar por la línea de caja y que le cobrasen.

Cuando ese individuo llegó a la altura de la cajera, a esta trabajadora le llamó la atención que esa persona llevase la cabeza muy tapada con un gorro y una braga, por lo que sólo se le veían los ojos azules. Pero mucho más le sorprendió tanto a ella, como a una compañera y al resto de clientes, que cuando le dijo el importe de ese artículo, ese hombre echase la mano al bolsillo, pero en lugar de sacar dinero lo que cogió fue una navaja con la que amenazó a la cajera y le dijo que “esto é un atraco, dame os cartos”.

La reacción inicial que tuvieron esa empleada y su compañera fue la de echarse hacia atrás por temor a que las hiriera, pero al instante trataron de negociar con el ladrón, pues le ofrecieron darle comida para que desistiera del robo, pero les replicó que eso no le valía. Incluso, le dijeron que si quería dinero que no se llevase todo l oque había en la caja registradora, sino sólo un poco. Cuando el ladrón amagó con querer meterse por dentro de la caja, ellas incluso le plantearon que se alejase de ella y que ellas fueran las que lo cogerían para entregárselo. Además, una de las empleadas quiso arrebatarle la navaja y la otra le golpeó en la mano y trató de cerrar la caja para evitar que el atracador se llevase dinero, pero no lo consiguieron.

Pero, su objetivo era el dinero y acabó echando mano de los billetes pequeños, de 5 y 10 euros, pero no a los de mayor valor como de 20 o 50 euros, algo que también sorprendió a las cajeras. Finalmente, se llevó lo que le entró en un puñado, que podría rondar los 200 euros, y lo guardó en un bolsillo, aunque parte del botín le cayó en su huida. Tras salir del supermercado, las cajeras llamaron a la Policía Local, que ya fuera alertada instantes antes por una clienta que había salido del local para llamar por teléfono a los agentes municipales e informarles sobre lo que estaba pasando. El ladrón se cruzó de frente en la calle con otra empleada de ese mismo establecimiento y que lo reconoció tras enterarse del atraco y al revisar las cámaras de vigilancia del negocio logró identificarlo como la misma persona.

Con la información facilitada, que incluyó la descripción del atracador y la ropa que vestía, fue detenido poco después. Se trató de un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, cuya identidad responde a las iniciales S.C.N., alias ‘O paragüero do Pazo’, de cerca de 60 años. A primera hora de la mañana de ayer fue puesto a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Padrón en funciones de guardia, que decretó su pùesta en libertad, pero el arrestado sigue investigado por un robo con intimidación.