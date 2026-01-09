Detenido un individuo investigado por un robo con intimidación con arma blanca en un supermercado de Rianxo

Los cuerpos de seguridad están llevando a cabo una vigilancia especial de la seguridad ciudadana ante el incremento de robos y problemas derivados del tráfico y consumo de drogas Cedida

Una actuación conjunta desarrollada por la Policía Local y la Guardia Civil de Rianxo permitió la detención de un individuo investigado por la presunta comisión de un delito de robo con intimidación con arma blanca que se registró en la tarde de ayer en un supermercado situado en el casco urbano de dicha localidad barbanzana. Fuentes municipales precisaron que, fruto del trabajo y coordinación entre ambos cuerpos de seguridad se pudo arrestar al presunto autor del referido hecho delictivo perpetrado en el referido negocio de alimentación de la villa.

La Policía Local rianxeira desveló que durante las últimas semanas se intensificaron las actuaciones especiales de vigilancia de la seguridad ciudadana a través de un dispositivo conjunto entre los agentes municipales y los efectivos del instituto armado como consecuencia de los robos y hurtos que se están produciendo, así como debido a que se ha detectado un aumento de problemas derivados del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Según especificaron desde el citado cuerpo policial municipal, esas intervenciones están consistiendo en un incremento de la presencia policial en las zonas en las que se están detectando los referidos hechos, así como también en el control de vehículos que puedan resultar de interés policial.