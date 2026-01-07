El bingo navideño de la comisión de fiestas de Taragoña toca en olor de multitudes

El salón de actos del centro cultural de Taragoña estuvo abarrotado durante la celebración del bingo Chechu Río

Unas 300 personas asistieron el pasado fin de semana al bingo organizado por la comisión de fiestas de Taragoña, cuya directiva componen muchos integrantes de Antrospinos, y que tuvo lugar en el salón de actos del centro cultural de esa parroquia rianxeira. El inicio del evento se programó para las ocho de la tarde, pero el grueso de la gente no empezó a llegar hasta una hora después, para acabar abarrotando el local. La organización destacó que acudieron hombres y mujeres de todas las edades -a partir de 18 años- procedentes de Taragoña, del resto del municipio y de otras localidades de alrededor.

Desde la comisión de fiestas indicaron que empezaron el año pasado con la idea de celebrar un bingo y reconocieron que eran bastante escépticos y no tenían demasiadas expectativa nin esperanzas de que funcionase, “pero, finalmente, nos vimos sobrepasados pola gran cantidade de xente que acudiu, aínda que este ano incluso superouse a afluencia de hai doce meses”, precisó la organización.

Durante el bingo se llevaron a cabo un total de ocho rondas, en las que se llegaron a acumular y ofrecer botes que fueron calificados de “moi xenerosos”, que atrajeron a la gente a que comprase los cartones, pero también por los premios por línea que se decidieron en una ruleta como 10 y 5 euros, dos cartones o unos calcetines e incluso un baile, un abrazo o nada. En la penúltima ronda del bingo se sorteó una televisión 4K OLED de 55 pulgadas, que fue a manos de una vecina de Cabo de Cruz. La comisión de fiestas de Taragoña anuncia que esta propuesta tiene segura su continuidad tras la magnífica respuesta recibida.

