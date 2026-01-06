Un conductor sale ileso de un aparatoso accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza, tras rebasar el viaducto de la ría en Taragoña

El coche accidentado sufrió daños, principalmente, en su rueda delantera izquierda tras salirse de la vía en la AG-11, a su paso por Taragoña

Después de que entre las tres y veinte y las cuatro y media de la tarde de la jornada de ayer se registraron dos accidentes de tráfico, consistentes en sendas salidas de vía, en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a su paso por Palmeira y en el alto de inicio de las curvas de Vilas (Asados-Rianxo) en los que no hubo que lamentar víctimas personas, en las primeras horas de la pasada madrugada se registró otro siniestro en parecidas circunstancias a los anteriores, aunque con algunas variantes.

En este caso, ocurrió a la 1.05 horas en la calzada en dirección hacia Padrón de la AG-11, y también consistió en una salida de vía. Fue el sistema de alertas e-call del propio vehículo accidentado el que avisó de lo ocurrido al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia. Sucedió en la curva a la derecha que hay después de rebasar el viaducto de la ría y antes de la salida de Taragoña, a la altura del kilómetro 19. Por razones que se desconocen, el conductor perdió el control de su coche e impactó contra la mediana de hormigón y acabó deteniéndose en el margen derecho.

Medios avisados

Los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del siniestro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pues en un principio se creyó que había heridos, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, a la empresa de mantenimiento de dicha autovía y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro.

Fueron estos últimos profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en el polígono industrial de Espiñeira los que primero se desplazaron al lugar del accidente y comprobaron que, pese a lo ocurrido, el conductor se encontraba bien, no precisaba asistencia sanitaria, y que no había otras personas heridas. Una grúa se encargó de la retirada de la vía del coche que, principalmente, presentaba daños en su rueda delantera izquierda.