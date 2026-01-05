Mi cuenta

Rianxo

Rianxo se engancha a la magia y la ilusión con Melchor, Gaspar y Baltasar en una Cabalgata por las parroquias y por el centro de la villa

Chechu López
05/01/2026 23:43
El Rey Melchor fue aclamado por los más pequeños de la casa durante la Cabalgata en Rianxo
Chechu Río
Rianxo empezó a recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar desde las doce y media de esta mañana, cuando iniciaron la primera etapa de la Cabalgata de Reyes con un recorrido en carroza que, hasta la dos de la tarde, les llevó por una parte del rural del municipio, visitando concretamente las parroquias de Isorna y Leiro, para rematar en el Pazo de Rianxiño. 

En torno a las cuatro y media de esta tarde, se retomó ese desfile de Sus Majestades de Oriente y que les llevó a Taragoña, O Araño y Asados, para finalmente, un par de horas después, iniciaron la Cabalgata, cada uno de los Reyes Magos en su propia carroza, que les llevó por el Paseo da Ribeira, en el que estuvieron acompañados por más carrozas, como la de la Estrella de Belén y otras con temática marinera, como es habitual desde hace varios años, así como por grupos de animación

La Cabalgata remató en la Praza Castelao, donde los monarcas realizaron la visita y ofrenda al belén viviente, con posterior recepción en la casa consistorial, donde atendieron a cientos de niños ilusionados, a los que entregaron caramelos y recogieron las cartas con sus últimos deseos. A la conclusión del evento, los chiquillos regresaron a sus casas para cenar y acostarse pronto para madrugar dentro de unas horas para ver lo que les dejaron los Reyes Magos.

La carroza con la Estrella de Belén encabezó la Cabalgata por el Paseo da Ribeira y que remató en la Praza Castelao
Chechu Río
Los grupos de animación, con indumentarias relacionada con el mundo del mar, le dieron gran vistosidad al desfile
Chechu Río
Las carrozas con temática marinera cautivaron al público que siguió la Cabalgata en Rianxo
Chechu Río

