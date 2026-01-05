Registrado un incendio en una vivienda unifamiliar en el lugar de Monte de Dorna en Taragoña

Los Bomberos de Boiro y de Ribeira acabaron por sofocar las llamas que afectaron a la campana extractora y a los muebles situados alrededor de la misma Cedida

Un incendio urbano se declaró en torno a las doce menos cuarto de este mediodía en una vivienda situada en la aldea de Monte de Dorna, en la parroquia rianxeira de Taragoña. Al parecer, el fuego se inició en la campana extractora de la cocina por razones que se desconocen, y fue entonces cuando un particular contactó con el 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que no había víctimas personales.

Fue entonces cuando los gestores de dicho servicio de coordinación de las emergencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese suceso a las dotaciones de guardia de los parques comarcales de Bomberos de Boiro y de Ribeira, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil, a la Policía Local y a la Guardia Civil, todas ellas de Rianxo.

Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios da Coruña destinados en los parques ubicados en Espiñeira y Xarás fueron los que, después de que quienes viven en ese domicilio empezaron a sofocar el fuego con un extintor, acabaron de sofocar las llamas por completo con el uso de agua, dando por rematada su intervención en torno a la una menos cuarto del mediodía.

Los Bomberos boirenses confirmaron que, además de la campana extractora, se vieron afectados los muebles situados a su alrededor y a los que estaba sujeto ese electrodoméstico. También indicaron que se encontraron la puerta de la cocina cerrada, lo cual impidió que la humareda se extendiera por el resto del inmueble, así como una ventana de la misma abierta, lo que facilitó la ventilación de la cocina.