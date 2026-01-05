Hallan a un hombre fallecido en la Praza da Praciña de Rianxo

Una ambulancia del 061 con el equipo médico del centro de salud rianxeiro acudió al lugar del suceso, pero sólo se pudo certificar su muerte Chechu Río

Un hombre, del que todavía no ha trascendido su identidad, aunque se sabe que tenía 52 años y que, pese a que no es un vecino natural de Rianxo, llevaba viviendo un tiempo en dicha localidad tras llegar a la misma procedente de A Coruña, fue encontrado muerto a primera hora de esta mañana en la Praza da Praciña. Fue un particular el que en torno a las ocho y cuarto de esta mañana pasaba por ese lugar situado entre las calles Paio Gómez Chariño y Castillo de dic ha localidad y se encontró a un varón tirado en el suelo y que no respondía a estímulos exteriores, y a su lado había una bicicleta.

Fue entonces cuando contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar ese hallazgo. Con la información recibida, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), con el equipo médico del centro de salud, que sólo pudo certificar su fallecimiento.

También acudieron la Policía Local de Rianxo y a la Guardia Civil de dicha localidad, que se ha hecho cargo del cuerpo sin vida de esa persona y de la investigación de las causas del fallecimiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a que pudo sufrir una indisposición.

En torno a las once de esta mañana, con autorización judicial, se procedió al levantamiento del cadáver y, seguidamente,, la empresa de servicios funerarios llevó a cabo el traslado de los restos mortales al Hospital Provincial de Conxo, en Santiago de Compostela, para proceder a practicarle la autopsia para determinar las causas de la muerte y también a su identificación.