El alto de inicio de las curvas de Vilas, en Rianxo, en la Autovía do Barbanza fue escenario de un nuevo accidente de tráfico

La agrupación de voluntarios de Protección Civil dirigió el tráfico hasta que se procedió a la retirada del vehículo siniestrado Chechu Río

La Autovía do Barbanza fue escenario poco antes de las cuatro y media de esta tarde de un accidente de tráfico en el alto de inicio de las conocidas como curvas de Vilas, en la parroquia rianxeira de Asados. Fue un vehículo que circulaba por la calzada en dirección hacia Ribeira el que, por razones que se desconocen, se salió de la vía por el margen izquierdo e impactó contra la mediana de hormigón.

Fue un particular el que a las 16.28 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, aunque no precisaba si había heridos. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dio traslado del aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y a la Policía Local, ambas de Rianxo, así como a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

El 061 movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la localidad rianxeira, pero al llegar al lugar se comprobó que no había personas heridas. Tanto la patrulla de agentes municipales como los efectivos de Protección Civil estuvieron regulando el tráfico, dando indicaciones a los demás usuarios de la vía para que redujesen la velocidad y circulasen por el tramo de la vía que estaba libre. Los servicios de emergencias procedieron a la limpieza de la calzada, mientras que la Guarida Civil de Tráfico se encargará de instruir el atestado.