Detenido un joven de Rianxo por un concurso de delitos tras arrojar una botella de vidrio contra un coche policial en la primera madrugada del 2026

El individuo arrestado causó daños en el vehículo policial contra el que arrojó una botella de vidrio en la `primera madrugada del presente año Cedida

La Policía Local de Rianxo detuvo a un vecino de la localidad de 27 años, cuya identidad responde a las iniciales R.A.A.P, por la presunta comisión de un concurso de delitos, entre los que figuran los de atentado, desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad, así como también de daños a bienes públicos.

Los hechos que se le atribuyen se registraron en torno a las seis de la madrugada de la jornada de ayer, día 1 de enero de 2026, cuando una patrulla de agentes municipales realizaba funciones de prevención de la seguridad ciudadana en la Praza Castelao, con motivo de la celebración de la Fiesta de Año Nuevo, cuando un individuo arrojó una botella de vidrio contra el vehículo policial en el que se encontraba los agentes de servicio.

Como consecuencia de esa acción en la que ese envase de cristal impactó contra el coche, ese varón ocasionó daños en el mismo y además, casi lesiona a un viandante al salir despedidos y desperdigarse los trozos de vidrio de la botella.

A disposición judicial

A consecuencia de ello, los policías locales procedieron a arrestar al presunto autor de dicho hechos cuando se intentaba esconder y seguidamente instruyeron las diligencias por los referidos delitos. Posteriormente, hicieron entrega del detenido a la Guarda Civil para su puesta a disposición judicial.

El Tribunal de Instancia de Padrón en funciones de guardia decretó la puesta en libertad preventiva de R.A.A.P., que mantiene su condición de investigado y ahora estará a la espera de la celebración del juicio correspondiente por los hechos que se le atribuyen.