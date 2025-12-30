Rianxo aprueba destinar los 227.360 euros de un nuevo POS+Adicional a la renovación del paseo marítimo de Rinlo a O Pazo

El tramo del paseo marítimo que se proyecta renovar tendrá el mismo pavimento que el que se instaló en 2020 en el comprendido entre Setefogas y Rinlo

La corporación municipal rianxeira aprobó ayer en un pleno extraordinario y urgente su participación en el POS+Adicional 4 de la Diputación de A Coruña, para incluir, con un presupuesto de 227.360 euros, la renovación del paseo marítimo en el tramo de 497 metros lineales -ocupa una superficie de 2.700 metros cuadrados- comprendido entre el cruce de Rinlo y Rianxiño y la playa del lugar de O Pazo del paseo marítimo de Rianxo al arenal de A Torre, que se construyó en 2002. En la votación, la propuesta del Ejecutivo local, integrado por cinco concejales de Rianxo en Común, contó con el respaldo de los grupos municipales del PP y BNG, y la absten ción del PSOE.

El edil de Obras, Alberto Angueira, que advirtió que los diferentes tipos de pavimentos con que se hizo tienen un desgaste y el acabado de varios tramos es defectuoso, recordó que en 2020 la Xunta acometió la mejora del tramo de Setefogas a Rinlo con motivo de una obra de saneamiento que afectó a parte de esa senda y que, en cumplimiento de una moción aprobada en abril de 2024, deciden llevar a cabo la referida obra, dando continuidad a la de la Administración autonómica. También informó que se retirará el actual firme de losas y se dispondrá una nueva base de "formigón pulido roloteado", del que dijo que es más seguro y sostenible para su mjor mantenimiento, y que se incluyen la recolocación del mobiliario que sea extraídos durante las obras y la renovación de seis fuentes o bebederos.

El BNG y el PSOE lamentaron que no se diera cumplimiento al acuerdo de noviembre pasado para que el POS+Adicional 4/2025 se destinase a renovar el césped artificial del campo de fútbol de Vilas. El edil de Obras utilizó su turno de réplica para indicar que, tras este acuerdo se encargó una memoria valorada y los técnicos que la elaboraron, tras una visita a las instalaciones, indicaron que las mismas incluían otros defectos que era necesario subsanar, además del referido tapete. Debido a que la inversión ascendía a 453.569 euros, excediendo los fondos de dicho plan, señaló que fue por lo que proponen la obra del paseo.

Gasto social

El grupo municipal del PSOE rianxeiro también se abstuvo, frente al voto favorable de ReC, PP y BNG, en relación con la propuesta de participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios por un importe total de 82.456 euros, de los que 66.181 euros son para gasto corriente y los 16.275 euros restantes para inversiones. En cuento a los primeros, el Gobierno local consideró necesario destinar otros 5.000 euros para asegurar cobertura las necesidades básicas de alimentación e higiene personal y del hogar y que se suman a los 10.000 euros ya presupuestados de ayuda para ese tipo de emergencia social.

Además, por recomendación del departamento de Intervención destina otros 10.788 euros para completar la atención del SAF, presupuestado en 1.084.012 euros. En la ampliación de los servicios específicos del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), concretamente en el programa 'Xantar na casa', al que venía destinando 14.235 euros anuales para prestar ese servicio a las 20 plazas asignadas, aportará ahora otros 10.676 euros para asumir gracias a este POS+Adicional 1/2026 el gasto de los 15 nuevos usuarios. También destinará otros 12.087 euros al programa que presta conjuntamente con Agadea al programa de prevención de las demencias y de envejecimiento activo de personas mayores y que se desarrolla con seis grupos de 15 personas cada uno; 24.000 euros para dar continuidad al servicio de apoyo social y comunitario para atención psicosocial de personas con sufrimiento psíquico o en situaciones de vulnerabilidad, y 3.630 euros paral a implantación de la aplicación Cibersad Web para una mayor eficiencia de la prestación del SAF.

En cuanto a inversiones, la propuesta aprobada incluye la adquisición de equipamiento técnico, consistente en dos grúas eléctricas por 1.887 euros, para prestar a las personas con dependencia. Igualmente, destinará 14.388 euros a la renovación de mobiliario y nuevo sistema de calefacción del inmueble que alberga el departamento de Servizos Sociais, para completar la actuación de mejora energética de dicho edificio, presupuestada en algo más de 66.000 euros, que se financian en un 60% con fondos procedentes de la Unión Europea, un 20% de la comunidad autónoma y el porcentaje restante de las arcas municipales.

BNG y PSOE

El BNG echó en falta que se les hubiera informado con antelación de dicha propuesta para poder plantear alternativas y aprovechó para plantear la petición de que se resuelva la situación de precariedad laboral de las trabajadoras del SAF, y agregó que siguen pendientes de los pasos de la municipalización de dicho servicio que se anunció por parte del Gobierno local. Por su parte, el PSOE también denunció la falta de información y reprochó que el documento que les presentaron ofrece cifras globales, sin concretar programas específicos o fondos, y que esa "opacidade" dificulta la evaluación del impacto real de las medidas e impide ejercer un control político responsable sobre los recursos públicos. "Da a impresión de que é un cheque en branco á privatización dos servizos", dijo la edila socialista Tamara García.