Denunciados un conductor por triplicar la tasa de alcohol y otro por dar positivo en varias drogas en Rianxo

La Policía Local anuncia que seguirá realizando este tipo de vigilancias y controles preventivos en las próximas fechas navideñas Cedida

La Policía Local rianxeira llevó a cabo este pasado fin de semana controles preventivos de alcohol y drogas entre conductores de vehículos. Por un lado, un automovilista interceptado arrojó resultados positivos, de 0,79 y 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en las pruebas de alcoholemia que se le practicaron, lo que supuso que triplicó la tasa máxima permitida, por lo que se procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad viaria, siendo citado para un juicio rápido.

Por otro lado, otro conductor dio un resultado indiciario positivo en varias sustancias estupefacientes en la prueba de drogas, por lo que se le denunció vía administrativa, que acarrea una multa de 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir. Desde la Policía Local comunicaron que este tipo de controles de vigilancias y controles preventivos continuarán nen las próximas fechas de Navidad y recuerdan que "o alcohol e as drogas non son compatibles coa condución".