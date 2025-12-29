La asociación Castelao de Rianxo sostiene que hay razones para mantener los actos en el año 2026

Varios miembros de la directiva de la asociación rianxeira asistieron, junto a otros representantes de diferentes entidades y agrupaciones, a la ceremonia de clausura del Ano Castelao Cedida

La Asociación Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao de Rianxo participó este domingo en el acto de clausura de las actividades organizadas en 2025 en el marco del Ano Castelao, una efeméride dedicada a honrar la figura, obra y pensamiento de este insigne rianxeiro y uno de los grandes nombres de Galicia, referente esencial de la cultura, de la política y de la identidad gallega contemporánea. Sin embargo, desde el colectivo que preside Xosé Bravo consideran que Castelao no debe caer en el olvido con la finalización oficial de dicha celebración, pues sostiene que el 2026 será un año especialmente significativo para su memoria, pues se conmemoran una serie de fechas fundamentales que permiten comprender la dimensión humana, artística, política e histórica de este rianxeiro universal.

Desde dicha entidad reafirman su compromiso para seguir divulgando, promoviendo y reivindicando su vida y obra entre la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes, “para que Castelao siga sendo un referente vivo de pensamento crítico, creatividade e galeguidade”, afirma. Así, en primer lugar, celebrará el centenario de la publicación de ‘Cousas’, considerada una de las obras más emblemáticas de la literatura gallega moderna y que marcó un antes y un después en la narrativa gallega por su combinación de texto e imagen, su profundidad humana y su capacidad para retratar la esencia del pueblo gallego. También se cumplen 90 años de la sublevación militar, que obligó a Castelao a emprender el camino del exilio, alejado de su tierra pero siempre al servicio de Galicia, “defendendo a democracia e a identidade nacional galega desde Madrid, Valencia, Barcelona, Francia, Arxentina e Uruguai”, precisa.

Otras efemérides

Este colectivo vinculado a Castelao señala que, junto a esas fechas centrales, hay otras como el 140 aniversario de su nacimiento, 76 años de su muerte, 92 años de la publicación de ‘Os dous de sempre’, 82 años de la primera edición de ‘Sempre en Galiza’, 77 años de ‘As cruces de pedra na Bretaña’, 110 años de sus primeras colaboraciones gráficas en ‘Nós’, 106 años de las series de dibujos ‘Cousas da vida’ y 96 años de las estampas publicadas en ‘Nós’. Igualmente, hace referencia a los 86 años de la llegada definitiva de Castelao a Buenos Aires, 90 años del inicio de su exilio, 95 años de su elección como diputado en las Cortes Constituyentes de la República, 90 años de su elección como diputado por el Frente Popular, 80 años de su nombramiento como ministro en el exilio en el Gobierno de José Grial, 82 años de su presidencia del Consello de Galicia en el exilio, 86 años de su viaje a Nueva York y 46 años del traslado de sus restos a Santo Domingo de Bonaval.

La ceremonia de clausura del Ano Castelao, que tuvo lugar en el Panteón de Galegos Ilustres, en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval, donde reposan los restos del ilustre galleguista, contó con la asistencia de miembros de la asociación, como Xosé Bravo -presidente-, Xusto Ordóñez -secretario-, María Luisa Prada -tesorera-, y los vocales Carme García y Ramón Dios. A su remate, el artista rianxeiro David Cuence hizo entrega de una lámina conmemorativa, que recibió Miguel Anxo Seixas en representación de la Fundación Castelao.