Muere en un accidente de tráfico un exconcejal del PP de Rianxo

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en O Barbanza Cedida

Francisco Rubio Vicente, concejal de la Corporación Municipal en el pasado mandato del Partido Popular, falleció ayer en un accidente de tráfico en Rianxo al salirse de la vía y colisionar contra un galpón.

El siniestro se produjo a las 21.35 horas a la altura del kilómetro 1 de la carretera de la costa, la DP-3301, a la altura de As Cortes. Al parecer, tal y como aseguró la conductora de un vehículo que viajaba detrás el fallecido comenzó a salirse de la carretera hacia el lado derecho hasta colisionar contra la entrada de un galpón y una farola.

Dos heridos graves en un accidente múltiple con un vehículo incendiado en Caldas Más información

Un vecino alertó de lo ocurrido y, una vez en el punto, los equipos de emergencias tuvieron que excarcelar el cuerpo sin vida de la víctima que viajaba solo en el vehículo.

Según informaron los Bomberos, todo apunta a que el vehículo colisionó inicialmente con la entrada de un garaje y, posteriormente, contra una farola. Los operarios aseguran que no se encontraron huellas de frenada en la carretera.

Desde el Concello de Rianxo ya han enviado sus condolencias a los familiares tras el accidente de Rubio Vicente. "Acompañamos á súa familia e achegados neste momento tan difícil, facéndolles chegar todo o noso cariño e apoio", escribían esta mañana.