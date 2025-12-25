Mi cuenta

Diario de Arousa

Rianxo

Muere en un accidente de tráfico un exconcejal del PP de Rianxo

El siniestro se produjo a las 21.35 horas en As Cortes cuando el exedil se salió de la vía y colisionó contra un galpón

Redacción
25/12/2025 10:33
Hasta el lugar del accidente se movilizaron dos ambulancias asistenciales del 061 y tres patrullas de la Policía Local, así como la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira
Imagen de archivo de un accidente de tráfico en O Barbanza
Cedida
Francisco Rubio Vicente, concejal de la Corporación Municipal en el pasado mandato del Partido Popular, falleció ayer en un accidente de tráfico en Rianxo al salirse de la vía y colisionar contra un galpón. 

El siniestro se produjo a las 21.35 horas a la altura del kilómetro 1 de la carretera de la costa, la DP-3301, a la altura de As Cortes. Al parecer, tal y como aseguró la conductora de un vehículo que viajaba detrás el fallecido comenzó a salirse de la carretera hacia el lado derecho hasta colisionar contra la entrada de un galpón y una farola.

Accidente múltiple en Caldas de Reis

Dos heridos graves en un accidente múltiple con un vehículo incendiado en Caldas

Un vecino alertó de lo ocurrido y, una vez en el punto, los equipos de emergencias tuvieron que excarcelar el cuerpo sin vida de la víctima que viajaba solo en el vehículo. 

Según informaron los Bomberos, todo apunta a que el vehículo colisionó inicialmente con la entrada de un garaje y, posteriormente, contra una farola. Los operarios aseguran que no se encontraron huellas de frenada en la carretera. 

Desde el Concello de Rianxo ya han enviado sus condolencias a los familiares tras el accidente de Rubio Vicente. "Acompañamos á súa familia e achegados neste momento tan difícil, facéndolles chegar todo o noso cariño e apoio", escribían esta mañana. 

Una ambulancia medicalizada con el equipo sanitario del PAC de Ribeira trasladó al herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza

Fallece en el hospital 'Canucho' después de varios días ingresado tras sufrir un atropello

