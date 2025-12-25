La caminata de Nadal vuelve a unir a Padrón y Rianxo en su XXIX edición

La tradicional caminata que cada 25 de diciembre une las villas de Padrón y Rianxo Cedida

Con la idea de estrechar los fuertes vínculos existentes entre Padrón y Rianxo, un año más un grupo de andaregos de las comarcas del Sar y O Barbanza, cumplieron con el rito de celebrar la ya tradicional caminata que cada 25 de diciembre une estas villas.

Esta ha sido la 19 edición de una caminata que no se interrumpió ni siquiera en el año de la pandemia. A las 9 de la mañana una treintena de andaregos salían de la praza de A Leña, en Padrón, para cubrir los más de 20 kilómetros que separan ambas localidades desafiando el frío.

A las 13 horas accedían ya a la plaza del Concello rianxeiro donde fueron recibidos por el concejal de Deportes, Julio Alcalde, quien agredeció el esfuerzo por conservar esta tradición.