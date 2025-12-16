Mi cuenta

Rianxo

Un coche se sale de la vía, golpea con un guardarraíl y un bordillo, que sale despedido a la calzada de la AG-11 y causa daños a otro vehículo

Al lugar del accidente, en las curvas de Vilas de la Autovía do Barbanza, se movilizó al 061, Bomberos de Boiro, Protección Civil de Rianxo, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de la carretera

Chechu López
16/12/2025 07:15
Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela se desplazó al lugar para encargarse de instruir el atestado correspondiente
La calzada desde Padrón hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 16, en el tramo conocido como de las curvas de Vilas, fue escenario poco antes de las cuatro y media de la tarde de ayer de un accidente de tráfico. Al parecer, ese siniestro consistió en una salida de vía por el margen derecho de un Opel Astra, que impactó con el guardarraíl y el bordillo, saliendo despedido hacia el medio de la carretera un trozo de este último, contra el que golpeó otro coche, que sufrió algunos daños y que se detuvo más adelante a causa de una avería, que se sospecha que tuvo relación con lo sucedido poco antes. 

Fue un particular el que a las 16.25 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para avisar de lo sucedido e incluso se indicaba que podría haber heridos. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese aviso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que confirmaron que no había víctimas, pero que el automóvil mencionado presentaba algunos destrozos.

También formaron parte del dispositivo movilizado a través del 112 Galicia efectivos de la agrupación rianxeira de voluntarios de Protección Civil, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado, y personal de la empresa de mantenimiento de la AG-11, que señalizaron el accidente para advertir de lo ocurrido al resto de usuarios de esa infraestructura viaria, para que moderasen la velocidad en el referido tramo.

