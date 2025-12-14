Recuperada en la parroquia rianxeira de Asados la Romería de Santa Lucía después de tres lustros sin celebrarse

Un total de 60 personas asistieron a la comida popular organizada por la asociación A Leoira con motivo de la Romería de Santa Lucía Chechu Río

La parroquia rianxeira de Asados recuperó ayer, día 13 de diciembre, gracias a la asociación A Leoira su Romería de Santa Lucía -patrona de los ciegos y protectora de la vita-, pues acumulaba alrededor de tres lustros sin celebrarse. Las actuaciones musicales, los cantares de ciego, las misas y la 'Feira do 13' con media docena de puestos de productos locales y de artesanía y dos de rosquillas, así como una comida popular fueron argumentos suficientes como para atraer a más de medio millar de personas a este evento que, tras el resultado cosechado, a buen seguro que tendrá continuidad, y los vecinos de la zona lo agradecen.

La organización fue previsora e instaló una carpa, bajo la cual se desarrollaron las actividades, a excepción de las misas, que se celebraron en la capilla del lugar y que estuvieron muy concurridas, tanto las cuatro de la mañana como la solemne de la tarde. Aunque no llovió y el cielo estuvo completamente despejado, pudiendo verse el sol, algo que no ocurría desde hace semanas, ese toldo permitió que los asistentes se protegieran de las bajas temperaturas.

Entre cada una de las eucaristías tuvieron lugar los cantares de ciego a cargo de O Cegho de Matamá y Aldariña de Cameán, a los que siguió una sesión vermú amenizada por Eva e Camilo. Durante toda la mañana se sirvieron tapas de callos por dos euros cada una y que, según recordaban algunos de los habituales de antaño en esta romería era la comida tradicional de Santa Lucía. La gran aceptación que tuvo ese plato gastronómico se repitió con el pulpo y churrasco que se sirvieron durante la comida popular, a la que asistieron 60 personas.

Después de una concurrida misa solemne vespertina, tuvo lugar el concierto de A Requinta de Lampai, de Teo, que registró una gran afluencia de público. Al final de la jornada se celebró el sorteo de una cesta con productos donados por Quinteiro Doce, de Taragoña, y de los puestos de artesanía de la feria, y que estaba valorada en un centenar de euros. Desde la asociación A Leoira anunciaron que están trabajando para la celebración de un par de actividades más, como serán la 'Chocolatada de Nadal', que tendrá lugar el 28 de diciembre, y una fiesta de Fin de Año, y ambas tendrán lugar en el centro cultural 'Simón Varela' de Asados.

Los puestos de productos locales y de artesanía de la 'Feira do 13' fueron un importante reclamo para los asistentes Chechu Río

En uno de los puestos de la 'Feira do 13' se estuvieron elaborando filloas, que tuvieron una gran aceptación Chechu Río

Los puestos de venta de rosquillas fueron fieles a su cita con una romería, en este caso, a la de Santa Lucía, que llevaba unos 15 años sin celebrarse Chechu Río