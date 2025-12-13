Un septuagenario sufre un traumatismo craneal al golpear con su cabeza contra el asfalto tras un atropello en Rianxo

Al lugar del atropello de un peatón por parte de un Seat Ibiza se movilizaron Protección Civil y Policía Local, además de una ambulancia del 061 medicalizada y la Guardia Civil de Tráfico

Un vecino de Rianxo de 70 años, cuya identidad responde a las iniciales M.A.M., sufrió un traumatismo craneal como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las nueve de la noche del jueves en la carretera provincial DP-7202, a su paso por el lugar de Rinlo, en el entorno de la conocida como rotonda del pavo, antes de la entrada del casco urbano de Rianxo. Al parecer, ese suceso se registró en un momento en que llovía copiosamente y consistió en un atropello al referido septuagenario por parte de un Seat Ibiza, conducido por una mujer de mediana edad.

Ocurrió en un paso de peatones situado poco antes de la citada glorieta. Fue a las 21.01 horas cuando un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para poner en su conocimiento ese accidente, e indicó que el viandante precisaba de asistencia sanitaria. Fue entonces cuando sus gestores dieron traslado de esa incidencia a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la localidad rianxeira y que iba medicalizada con el personal sanitario del servicio de Atención Primaria del centro de salud de la localidad.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 y el equipo médico prestaron una primera asistencia a la víctima, que estaba consciente pero presentaba un traumatismo craneal, al golpearse con la cabeza en el asfalto tras la caída, y policontusiones, por lo que inmovilizó al herido y seguidamente lo trasladó al área de Urxencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

El 112 también avisó a la Policía Local de Rianxo, que acudió con una patrulla y se encargó de la regulación de la circulación rodada, pues se registraron prologadas retenciones; a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado; y a la agrupación rianxeira de voluntarios de Protección Civil, cuyos efectivos colaboraron con en esta incidencia, así como operarios de la empresa de mantenimiento de la carretera.