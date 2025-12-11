Una persona resultó herida en un atropello registrado esta noche en la rotonda de Rinlo, en Rianxo

Una ambulancia asistencial del 061 fue movilizada hasta el lugar del atropello para atender a la víctima y seguidamente proceder a su traslado a un centro sanitario Chechu Río

Una persona resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a las nueve de esta noche en la conocida como rotonda del pavo, en la carretera provincial DP-7202, a su paso por el lugar de Rinlo, a la entrada del casco urbano de Rianxo. Al parecer, ese suceso consistió en un atropello y el alertante indicó que un peatón precisaba de asistencia sanitaria.

Fue a las 21.01 horas cuando un particular puso en conocimiento del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia ese accidente, y sus gestores dieron traslado del mismo a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en la localidad rianxeira.

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y seguidamente procedió a su traslado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Conmpostela (CHUS) para que el herido reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

El 112 también avisó a la Policía Local de Rianxo, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de la capital de Galicia y a la agrupación rianxeira de voluntarios de Protección Civil, que colaboraron con los servicios sanitarios en la atención a la persona herida, así como operarios de la empresa de mantenimiento de la carretera.