Un coche con una avería derramó gasóleo a lo largo de 8 kilómetros de viales entre el centro de salud de Rianxo y el lugar de Burés

Imagen de inicio del derrame de gasóleo que se extendió a lo largo de 8 kilómetros entre el centro de salud de Rianxo y la aldea de Burés Cedida

La dotación de guardia del parque de Bomberos de Boiro fue movilizada en torno a las doce menos cuarto de esta mañana para realizar una limpieza de día después de recibirse un aviso de una importante mancha de gasóleo, que se extendía a lo largo de unos 8 kilómetros, concretamente, entre el centro de salud de Rianxo y el lugar de Burés, en la parroquia rianxeira de Asados. Los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña dedicaron aproximadamente una hora y media a la eliminación de la mancha continua del referido hidrocarburo que se extendió de forma continua sobre el carril derecho de la referida calzada, para lo que utilizaron alrededor de 100 litros de desengrasante y otros tantos de agua, además de utilizar escobones para frotar y que no quedase ni rastro de la mancha.

Igualmente, también acudió una patrulla de la Policía Local de Rianxo, que siguió el rastro del combustible para tratar de localizar el origen de ese vertido sobre la calzada, dando resultado al descubrir el vehículo causante, que tenía roto un latiguillo, aunque la conductora era desconocedora de ello, ni se había percatado del problema ni del derrame del citado hidrocarburo. La compañía de seguros del coche ahora deberá hacerse cargo del coste del servicio realizado por los Bomberos boirenses para eliminar el gasóleo derramado.