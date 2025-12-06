Destacan que el Laboratorio Ecosocial do Barbanza se consolidó en seis años como un proyecto pionero prevención de incendios

El acto de presentación en el Pazo do Martelo de los resultados del Laboratorio Ecosocial do Barbanza incluyó una sesión técnica dirigida por Adrián Capelo

El Pazo do Martelo albergó a última hora de la mañana de ayer un acto de presentación de los resultados de seis años de funcionamiento del Laboratorio Ecosocial do Barbanza, del que se dijo que se consolida como proyecto pionero en prevención de incendios, la recuperación de tierras en abandono, la creación de empleo verde y el fortalecimiento de la biodiversidad en montes. Fue en un acto institucional que reunió a representantes del Gobierno de España, de la Diputación de A Coruña, de varios ayuntamientos de la zona, de las comunidades de montes de Rianxo de otros municipios de O Barbanza y de su entorno.

En la parte intervinieron el alcalde anfitrión, Julián Bustelo; la diputada de Emprego e Industri, Rosa Ana García, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, que felicitaron en nombre de sus instituciones al proyecto por los avances alcanzados y expresaron su apoyo a la de esa iniciativa, destacando su impacto positivo en el territorio y la importancia de reforzar la cooperación para afrontar retos como el despoblamiento, el abandono del monte y la adaptación al cambio climático. Para Abalde este es un proyecto “estratéxico que combina ciencia, compromiso comunitario e innovación para impulsar un novo modelo de xestión sostible no Barbanza”.

Durante las intervenciones se destacó el valor del Laboratorio Ecosocial do Barbanza como ejemplo de “gobernanza colaborativa”, capaz de conectar el conocimiento técnico con la realidad de las comunidades de montes y de los municipios, y se subrayó el papel clave de las iniciativas locales para avanzar hacia un un territorio “máis resiliente, produtivo e sostible”. El proyecto, impulsado por la Fundación RIA y el Grupo Histagra, y apoyado por la Fundación Biodiversidad de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU, combina investigación, planificación y acción práctica para fortalecer la cooperación entre comunidades locales, administraciones y universidades en la gestión sostenible del monte y del territorio rural.

Sesión técnica

Tras el bloque institucional, tuvo lugar una sesión técnica en la que Adrián Capelo, gestor del proyecto en la Fundación RIA, desveló los principales avances de las líneas de trabajo iniciadas en 2023, mientras que Rafael Saco, presidente de la Plataforma pola Defensa do Monte, puso en valor el esfuerzo conjunto de las comunidades de montes y la importancia de mantener viva la actividad en la zona.

En el acto se destacó que, a lo largo de este periodo de más de medio lustro, el Laboratorio Ecosocial do Barbanza impulsó “avances relevantes en prevención de lumes e multifuncionalidade forestal”, destacando la gestión de la biomasa en más de 250 hectáreas, la plantación de más de 3.000 castaños en Rianxo y la creación de un rebaño mancomunado de 150 cabras, que contribuye al manejo sostenible del territorio.

Además, se elaboró un plan de ordenación conjunta y un protocolo contraincendios que coordina la gestión de 1.520 hectáreas de monte comunal, se puso en marcha una comunidad energética para producir y consumir renovables, se elaboraron 30 metros cúbicos de compost a través de las sesiones formativas con ocho comunidades de montes y se organizaron cinco demostraciones prácticas con el uso colectivo de un aserradero portátil. En lo que se refiere a creación de empleo verde, el proyecto permitió adjudicar 13 lotes de trabajos forestales a seis empresas locales por un importe superior a 400.000 euros, así como la contratación de 18 personas y la prestación de servicios de asesoramiento a cuatro entidades.

Implicación comunitaria

O Laboratorio también reforzó la investigación aplicada y la implicación comunitaria. Así, las comunidades de montes participaron en estudios sobre gobernanza sostenible, se realizaron ensayos de restauración de suelos en 64 parcelas, más de 600 personas tomaron parte en una veeintena de actividades de voluntariado ambiental,se implicaron más de 600 estudiantes de centros educativos del entorno y se realizaron más de 45 entrevistas, que dieron lugar a once acuerdos de colaboración entre agentes locale.

En la presentación se detalló que, tras una primera fase de investigación participativa y de reconocimiento de las iniciativas innovadoras existentes en la península de O Barbanza, "o proxecto consolidouse en 2023 grazas ao impulso de dous millóns de euros da convocatoria de bioeconomía forestal da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este setembro, a falta duns meses do remate desta axuda, o proxecto foi recoñecido polo Miteco como unha das 39 iniciativas exemplares do PRTR, destacando entre máis de 1.000 proxectos subvencionados pola súa capacidade de coordinación entre axentes públicos e locais, e polo seu impacto ambiental e social no territorio", señaló el subdelegado del Gobierno en Galicia.

“O Laboratorio Ecosocial do Barbanza demostra que é posible converter a cooperación local nun motor de innovación territorial, conectando o coñecemento científico coa experiencia comunitaria. O seu enfoque integral, ambiental, social e económico, converte o proxecto nun modelo replicable para outros territorios rurais de Galicia e de Europa, capaz de traducir as políticas públicas en accións consensuadas e coherentes coa realidade local”, concluyó Adrián Capelo