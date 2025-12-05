Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

La Policía Local de Rianxo resuelve un robo con fuerza perpetrado hace medio mes en una vivienda situada en el lugar de Punta Fincheira

Los agentes municipales identificaron a dos personas como presuntos autores del delito y recuperaron parte de los objetos sustraídos, como un televisor y pequeñas maquetas de embarcaciones

Chechu López
05/12/2025 16:13
Los agentes municipales lograron recuperar parte de los objetos sustraídos, cpmo un televisor y pequeñas maquetas de embarcaciones
Los agentes municipales lograron recuperar parte de los objetos sustraídos, cpmo un televisor y pequeñas maquetas de embarcaciones
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Policía Local de Rianxo resolvió un robo con fuerza perpetrado en la mañana del pasado 18 de noviembre en una vivienda situada en el lugar de Punta Fincheira. Los agentes de servicio instruyeron las diligencias oportunas sobre lo acontecido, que permitieron la identificación de los sospechosos, y que fueron remitidas a la Guardia Civil de la localidad barbanzana para que continúe con las mismas, y otras que procedan, para poner a los investigados a disposición de la autoridad judicial.

NLos agentes municipales tuvieron conocimiento en el mismo día de los hechos de que dos individuos habían accedido a una finca en la que hay una casa en el referido lugar rianxeiro. De las actuaciones realizadas, los policías de servicio pudieron comprobar que una ventana de dicho domicilio fuera forzada para poder acceder a su interior, de donde fueron sustraídos diversos efectos. 

Las investigaciones de los efectivos municipales permitieron identificar a las personas presuntamente implicadas en ese hecho delictivo, y también la recuperación de parte de los objetos robados, concretamente un televisor y pequeñas maquetas de embarcaciones que, según fuentes policiales, “teñen un gran valor sentimental para a persoa propietaria das mesmas”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Gonza ve a su equipo preparado para hacer un buen partido y asaltar el liderato en Santiago este domingo

Gonza: "Es un partido bonito, para jugarlo, para verlo y para vivirlo"
Gonzalo Sánchez
El juicio, que ya se suspendió varias veces por restricciones de la Covid-19 y huelga indefinida de los abogados de oficio, fue nuevamente señalado para el 10 de diciembre en la Audiencia

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada acusado de un delito de estafa a un ribeirense ebrio en la compra de una finca de Boiro
Chechu López
Anselmo Noia, portavoz del BNG, en una imagen de archivo

El BNG reclama que el primer aseo público se instale en Terra de Porto
C. Hierro
Representantes del Ayuntamiento y de los sindicatos durante la firma

El Concello de Valga y organizaciones sindicales firman el convenio colectivo del personal municipal
Sandra Rey