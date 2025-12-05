La Policía Local de Rianxo resuelve un robo con fuerza perpetrado hace medio mes en una vivienda situada en el lugar de Punta Fincheira

Los agentes municipales lograron recuperar parte de los objetos sustraídos, cpmo un televisor y pequeñas maquetas de embarcaciones Cedida

La Policía Local de Rianxo resolvió un robo con fuerza perpetrado en la mañana del pasado 18 de noviembre en una vivienda situada en el lugar de Punta Fincheira. Los agentes de servicio instruyeron las diligencias oportunas sobre lo acontecido, que permitieron la identificación de los sospechosos, y que fueron remitidas a la Guardia Civil de la localidad barbanzana para que continúe con las mismas, y otras que procedan, para poner a los investigados a disposición de la autoridad judicial.

NLos agentes municipales tuvieron conocimiento en el mismo día de los hechos de que dos individuos habían accedido a una finca en la que hay una casa en el referido lugar rianxeiro. De las actuaciones realizadas, los policías de servicio pudieron comprobar que una ventana de dicho domicilio fuera forzada para poder acceder a su interior, de donde fueron sustraídos diversos efectos.

Las investigaciones de los efectivos municipales permitieron identificar a las personas presuntamente implicadas en ese hecho delictivo, y también la recuperación de parte de los objetos robados, concretamente un televisor y pequeñas maquetas de embarcaciones que, según fuentes policiales, “teñen un gran valor sentimental para a persoa propietaria das mesmas”.