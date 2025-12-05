Mi cuenta

Diario de Arousa

Rianxo

El Gobierno de España destina 30.000 euros a actuaciones de conservación del litoral en la playa de Tronco, en Rianxo

Las obras consistieron en la demolición de las escaleras de mampostería en mal estado y su reconstrucción manual y el desmontaje de la barandilla metálica y su sustitución por otra de madera

Chechu López
05/12/2025 11:28
Esta intervención forma parte del proyecto global “Mantemento e conservación da costa da Coruña”, con una inversión total de 350.000 euros, que tiene como objetivo preservar el dominio público marítimo terrestre frente a la acción de los elementos natural
El subdelegado del Gobierno de España en A Coruña, Julio Abalde, junto a otras autoridades, visitó esta mañana las actuaciones ejecutadas en el entorno de la playa rianxeira de Tronco
El subdelegado del Gobierno de España en A Coruña, Julio Abalde, visitó esta mañana la playa de Tronco, en Rianxo, para supervisar los trabajos de mantenimiento y conservación realizados por la Dirección General de la Costa de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecolóxica y el Reto Demográfico, y que han supuesto una inversión de unos 30.000 euros. 

Esta intervención forma parte del proyecto global “Mantemento e conservación da costa da Coruña”, con una inversión total de 350.000 euros, que tiene como objetivo preservar el dominio público marítimo terrestre frente a la acción de los elementos naturales ya a la presión derivada del uso del litoral. 

 Las actuaciones en dicho arenal rianxeiro se realizaron en las últimas semanas y consistieron en la demolición de las escaleras de mampostería en mal estado y en el desmontaje de la barandilla metálica existente, así como la reconstrucción manual de nuevas escaleras de mampostería y en la colocación de una nueva barandilla de madera.

Durante la visita, Julio Abalde, acompañado por otras autoridades, destacó que “estas pequenas intervencións son fundamentais para garantir a conservación do noso litoral e dar resposta ás necesidades dos concellos, mantendo a seguridade e accesibilidade das praias”, y subrayó el compromiso del Gobierno central en apoyar a los municipios en la preservación de su patrimonio natural.

