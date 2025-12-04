Mi cuenta

Diario de Arousa

Rianxo

Sorprendido un conductor que cuadruplicó la tasa máxima de alcoholemia en un control realizado por la Policía Local de Rianxo

Sus agentes también tramitaron dos denuncias por infracciones relativas a deficiencias en documentación de furgonetas en una campaña paralela de la DGT de control y vigilancia de ese tipo de vehículos

Chechu López
04/12/2025 13:20
Imagen del ticket con el restultado de la tasa de 1,03 miligramos de alcohol por litro de aire espirado que arrojó un conductor en Rianxo y por lo que se le denunció penalmente

Cedida
La Policía Local de Rianxo denunció penalmente a un conductor de un coche que cuadruplicó la tasa máxima de alcoholemia permitida, que es constitutiva de un delito contra la seguridad vial. Fue uno de los resultados de los puntos de verificación de alcohol y drogas que sus agentes municipales realizaron la pasada semana. Fue interceptado y al ser sometido la la prueba con el etilómetro arrojó una tasa de 1,03 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que se procedió a su investigación y se le citó para la celebración de un juicio rápido sin detenidos (JRSD). 

Además, también interceptaron a otro vehículo cuyo conductor también dio positivo en alcohol, pero en este caso se le denunció por vía administrativa al no superar la tasa de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Estas intervenciones se desarrollaron de manera paralela a la campaña de vigilancia y control de esa furgonetas impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), también desarrollada la semana pasada y en la que la Policía Local rianxeira tramitó dos denuncias por infracciones relativas a deficiencias en la documentación de vehículos de esa tipología.

