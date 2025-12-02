Mi cuenta

Diario de Arousa

Rianxo

Un joven conductor sale ileso de un aparatoso accidente en la Autovía do Barbanza, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados

El alertante indicó que podría haber heridos y el personal técnico del 061 se interesó por el conductor y único ocupante del coche siniestrado, que dijo encontrarse bien y firmó el alta voluntaria

Chechu López
02/12/2025 18:18
El vehículo siniestrado sufrió varios daños, principalmente en las ruedas posteriores tras los impactos con la mediana de hormigón de la AG-11

Chechu Río
La calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del punto kilométrico 16,500, a su paso por la parroquia rianxeira de Asados, fue escenario a las 22.20 horas de ayer de un aparatoso accidente de tráfico consistente en una salida de vía por el margen izquierdo y posterior impacto contra la mediana de hormigón.

Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, indicando que el siniestro había consistido en una salida de vía e indicaba que podría haber heridos. 

Con al información recibida por parte del alertante, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, que se desplazaron hasta el lugar, al igual que efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo. También acudió el servicio de grúa, que se encargó de la retirada del coche de la calzada.

Igualmente, tras recibirse el aviso en Urxencias Sanitarias de Galicia-061, se movilizó hasta el lugar del accidente de tráfico una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias se interesó por el conductor, que era un hombre de 20 años, cuya identidad responde a las iniciales I.M.S., que manifestó que se encontraba bien y firmó el alta voluntaria.

