Xosé Romero, a título póstumo, y Maruxa Miguéns entran con todos los honores en la historia de Rianxo al ser nombrados 'Fillos Predilectos'

Maruxa Miguéns levantó en su nombre y en el de Xosé Romero el título de 'Fillos Predilectos' que se les ha otorgado Chechu Río

Los gaiteiros más ilustres de Rianxo, ‘Os Rosales’ de Asados, entraron ayer con todos los méritos y honores, más si cabe de los que ya adquirieron durante sus vidas, en la historia de Rianxo al ser nombrados, por derecho propio, ‘Fillos Predilectos’. Esa distinción, que es la más alta que puede recibir un vecino de la villa rianxeira, ya la tienen Xosé Romero Suárez, a título póstumo, al haber fallecido hace cuatro años y medio pero que pareció estar más presente que nunca, y su mujer, Maruxa Miguéns Lustres, que en dos meses pasará a ser nonagenaria, ambos naturales de la parroquia de Asados.

Este acto, que estuvo organizado por el concejal de Cultura, Julio Alcalde, fue el resultado de una propuesta de hace casi dos años del edil nacionalista Xusto Ordóñez, que ayer recibió un fuerte aplauso del público, y respaldada por la Asociación de Gaiteiros de Galicia y los historiadores Xesús Santos y Xosé Comoxo. Ayer recibió el acuerdo unánime de la corporación local en un pleno extraordinario -el Ayuntamiento reunió 29 dictámenes favorables de expertos en cultura musical de Galicia, algunos de “especialmente eloxiosos”, en palabras del alcalde, Julián Bustelo, y que se sumaron al expediente para dicho nombramiento- que se convirtió en un emotivo acto para ensalzar la labor y legado de ambos como figuras relevantes de la música folk gallega.

Loas

Ello quedó reflejado en sus cuatro hijos -Eva, Pepe, Mario y Sandra-, sus nietos Emilio, Xoel y Aida y los biznietos Nico y Brais. Se incluyeron un buen número de loas a ‘Os Rosales’ por parte de Xosé Luis Axeitos, Xosé Luis do Pico, Susana Seivane y Rodrigo Romaní, que se deshicieron en elogios para su capacidad para conservar y transmitir la tradición gallega por la que tenían un gran respeto, para sus trabajos discográficos por su "singular composición" y que definieron como "monumento a Rianxo" o que fueron embajadores y "mestres de mestres" de la cultura gallega.

El historiador Xesús Santos puso en su boca las palabras que en su día llegó a pronunciar Xosé Romero Chechu Río

Los representantes de los grupos municipales, como el popular José Luis Castiñeiras y la socialista Tamara García, además del primer edil, que hablaron de un homenaje más que merecido, y el historiador Xesús Santos, quien puso en su boca las palabras que en su día salieron de la de Xosé Romero para referirse a lo que debía hacerse en la música tradicional, y destacó que un gaiteiro autodidacta fuese todo un prodigio y que subrayó su "incrible vocación musical".

Tras esas intervenciones tuvo lugar la entrega por parte del alcalde, Julián Bustelo, del título de 'Fillos Predilectos' de Rianxo a Xosé Romero y Maruxa Miguéns, que lo levantó para que todo pudieran verlo y para expresar con gestos el orgullo que sentía por este reconocimiento que les concede el Ayuntamiento por su labor en el ámbito de la música tradicional, por ser "expertos conocedores relevantes" de la cultura musica y tradicional rianxeira y gallega. Y destaca que 'Os Rosales' de Asados son "feitoría e imaxe da interpretación dunha gaita cósmica que ten o soprete na boca da ría e punteiro na bagoada do Treito, o fol no Castro Barbudo e o roncón no monte da Pena, fregues e adeceroz bordados no tear do Barbanza".

Mensaje familiar

Eva Romero habló en nombre de sus familiares, algo de lo que se siente "inmensamente feliz", y dijo revivir la emoción de haber visto a sus padres y a sus hermanos "construir algo tan único" y que, aunque unos toquen más que otros, "todos levamos dentro o mesmo ritmo". Le llegaron a saltar las lágrimas cuando se refirió a lo que sus padres han hecho por ellos y lo que les han enseñado, sobre todo "quenes somos e de onde vimos" y "sendo o noso faro". También indicó que el reconocimiento que se les hace ahora está "cheo de significado para a nosa familia" y que le viene a la cabeza la época en que era niña y los ensayos de noche en su casa "cos que eu quedaba a durmir" y que esos momentos "son semente do que hoxe celebramos".

Eva Romero habló en representación de los cuatro hijos de 'Os Rosales' para glosar lo que significan su padres para todos ellos Chechu Río

"O noso paí non está fisicamente connosco, pero non hai día que non o sintamos preto, en cada nota, en cada gaita, en cada recordo que hoxe se pronunciou neste acto. A música foi a súa vida, que co tempo foi capaz de convertela nun legado que hoxe honra toda Galicia. Nesa música criámonos nós. Quen diría que aquel rapaz que fixo unha gaita cunhas canas e unha vexiga de porco acabaría sendo parte da historia da música tradicional galega. Pero para nós, os teus fillos, quedará sempres gravado algo máis simple: o orgullo que tiñas cada vez que subías a un escenario e o amor e a paixón que lle puxestes a todo o que fixestes", subrayó Eva.

Abriendo camino

De su madre dijo que es "firme e valente" y que está siempre sonriendo, que fue pionera cuando era difícil serlo y abrió camino a las que vinieron después e hizo de 'Os Rosales' algo ma´s que un grupo, "fixestes unha familia musical", por lo que le dio las gracias por enseñar con ejemplo, por no tener miedo y por demostrar que el talento y la fuerza "non teñen xénero"."Cando pensamos na vosa traxectoria, vemos días e noites de carretera, risas nas festas, ensaios interminables, o brillo nos vosos ollos cando a xente aplaudía. Vemos dous pais que deixaron pegada en Galicia, pero sobre todo en nós", subrayó.

Eva Romero manifestó que el acto organizado por el Ayuntamiento y la Asociación de Gaiteiros de Galicia, que hace que "o orgullo non nos colla no peito", es más que un homenaje institucional, "é un abrazo a dúas persoas que fixeron historia dende a humildade, dende Asados, dende un pequeno fogar convertido en museo vivo da nosa tradición". Y remató enviando un mensaje a sus padres: "Papa, onde esteas, recibe esta homenaxe como un agradecemento inmenso polo que fostes e polo que nos deixastes. Mamá, recibe ti tamén este aplauso sabendo que cada un deles é unha forma de dicir grazas".

Actuación de madre e hijos

En el tramo final del acto se rompió en cierto modo el protocolo y se incluyó la interpretación de una pieza por parte de los hijos músicos de Os Rosales', a los que acompañó con la pandereta la propia Maruxa Miguéns para el deleite del numeroso público que hizo que se quedase pequeño el salón noble del consistorio. Y remató arrancándose con la interpretación de una canción y con unas palabras de agradecimiento: “nunca soñei con este día cando empecei. Non hai diñeiro no mundo que o pague”, y agregó que "non podo pedir nada máis", tras afirma que siempre estuvo al lado de su marido y de sus hijos.

Maruxa Miguéns con la pandereta, junto a sus hijos músicos, interpretó una pieza de música tradicional en el tramo final del acto institucional Chechu Río

La parte final del homenaje a 'Os Rosales' tuvo un primer escenario en la carpa instalada para una sesión vermú amenizada por el grupo tradicional Carapaus de Santiago de Compostela y una comida popular que se instaló en las inmediaciones del auditorio, donde se puso el colofón a una jornada llena de emociones, con nuevas intervenciones de amigos y familiares para poner en un pedestal la trayectoria musical y personal de Xosé Romero y Maruxa Miguéns y las actuaciones de las agrupaciones Río de Anxo, Amaiante y Silvaredonda, que junto con el público asistente pusieron el broche de oro con la interpretación al unísono de la muiñeira 'A Camposa' compuesta por Xosé Romero y que suena en cualquier foliada que se precie.

Maruxa Miguéns se juntó al final del acto con sus cuatro hijos para hacerse una foto de familia Chechu Río

Carapaus, de Santiago de Compostela, interpretó piezas a la salida del público del consistorio para luego amenizar el recorrido hasta el Parque de Galicia, donde amenizó la sesión vermú Chechu Río

Al finalizar el acto institucional se tomó una fotografía de los participantes en el mismo Chechu Río

El auditorio rianxeiro albergó en la tarde de ayer el homenaje de amigos y familiares de 'Os Rosales' de Asados con intervenciones y actuaciones musicales Chechu Río