Los premios de la primera edición del Concurso de Memoria Histórica se fueron para Santiago de Compostela y Redondela

El acto de entrega de los galardones de la primera edición del Certame de Memoria Histórica se celebró en el IES ¡Félix Muriel' de Rianxo

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza y Nova Escola Galega entregaron este fin de semana los premios de la primera edición del Certame de Memoria Histórica que se desarrolló en en el IES 'Félix Muriel' de Rianxo, encargándose de esa tarea tanto Carlos Cimadevila Álvarez, presidente de la CRMHB, como el artista Che Tembra, que también es integrante de dicha comisión. Los galardonados fueron ‘A cara dunha xeración: unha recompilación da vida de Joaquín Soliño Barbeito e a súa familia’ de Lucía Varela, Nicanor Lago, Sara Lago y Sara González, alumnas do IES ‘Pedro Floriani’ de Redondela; y ‘O patrimonio de Sabugueira’ del CEIPP ‘Mestre Rodríguez Xixirei’ de Santiago de Compostela.

Una representación de los autores de los trabajos presentados se encargaron de darlos a conocer entre el público de un acto que dirigió Mariló Candedo, presidenta de Nova Escola Galega, y en el que intervino el historiador José Antonio Pérez Fernández, quién disertó sobre la función y la utilidad de la memoria democrática y del estudio de la Historia en la Educación. También participó en la entrega de los referidos premios la concejala de Memoria de Rianxo, Olalla Figueira Castaño, que felicitó a los concursantes por su trabajos. Bernal Muiños, al saxo, fue el encargado de amenizar musicalmente el evento.