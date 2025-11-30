Mi cuenta

Rianxo

El rianxeiro Jacobo Picón y la boirense Lara Vázquez se proclaman Míster y Miss RNB A Coruña y representarán a la provincia en el certamen nacional

El joven manifestó que en la gala de anoche “todo foi fluíndo, no sentido de divertirme e de ser eu mesmo, de mostrarme como son, a miña esencia e transmitirlle a miña enerxía ao público e ao xurado”

Chechu López
30/11/2025 15:00
Jacobo Picón y Lara Vázquez fueron elegidos nuevos Míster y Miss RNB A Coruña y al final de la gala posaron con los dos jóvenes que obtuvieron los mismos títulos por Pontevedra
Cedida
El rianxeiro Jacobo Picón, de 29 años, y la boirense Lara Vázquez, de 20 años, se proclamaron anoche nuevos Míster y Miss RNB A Coruña. Fue en una gala celebrada en el auditorio Abanca de Santiago de Compostela, en la que también se eligieron a los más guapos de Pontevedra, y ahora representarán a sus respectivas provincias en el certamen nacional que se celebrará el sábado 12 de abril de 2026, a las diez de la noche en el Teatro Auditorio de Salou-TAS

En declaraciones a Diario de Arousa, el joven barbanzano, que trabaja en la librería,'Xacobiño', manifestó que se estuvo preparando durante casi un año “con moito esforzo físico e mental, de créelo, e dedicación” para competir en este concurso de belleza y de implicarse con la gala. Respecto al desarrollo de ese evento, manifestó que “todo foi fluíndo, no sentido de divertirme e de ser eu mesmo, de mostrarme como son, a miña esencia e transmitirlle a miña nerxía ao público e ao xurado”.

Aspirantes

Inicialmente eran una quincena de aspirantes, y Jacobo entró entre los once candidatos que llegaron a la gala celebrada en la pasada noche. Junto con él también estaban el boirense Fernando Ruiz, que acabó siendo el primer finalista, y el ribeirense Daniel Otero, que pasó la primera criba y estuvo entre los ocho mejores -Top 8-, pero ya no se clasificó para la siguiente ronda. Además, ensalzó el hecho de que la nueva Miss RNB A Coruña también sea de la comarca, la boirense Lara Vázquez. El nuevo Míster RNB A Coruña manifestó que ese resultado es una demostración de la belleza masculina existente en O Barbanza al triunfar en la gala. 

Picón manifestó que durante esta etapa ha sido “un orgullo ter representado a Rianxo, o meu pobo” y agregó que “notei moito cariño e respaldo dos veciños de todo o concello, como foi durante a Festa da Guadalupe , pero tamén cando os vía no día a día”. Anuncia que a partir de ahora va a afrontar los próximos meses “con moita disciplina e constancia” para representar a la provincia de A Coruña en el certamen nacional. Y concluyó señalando que espera que el liderazgo que le da el ser Míster RNB A Coruña sirva para inspirar a otros para que piensen que se puede alcanzar esa meta.

Bombero forestal

Lara Vázquez, que estudió un ciclo superior de Xestión Forestal e do Medio Natural en el CFEA Lourizán y que este pasado verano fue jefa de brigada de bomberos forestales, declaró que se le presentó la oportunidad de participar en el certamen de belleza provincial, aunque era algo que no tenía pensado, y reconoce que no sabía nada de ese mundillo. Pero, vio como su amigo Fernando Ruiz, que quedó primer finalista, estaba compartiendo en Instagram historias sobre su candidatura en el evento, y cayó en sus manos un formulario de participación, lo presentó, la llamaron para una entrevista y la eligieron.

La joven boirense indicó que desde el verano empezó a acudir a la academia Model Edge en A Coruña, donde la vieron con posibilidades, y durante cuatro meses se estuvo preparando. "Teño a altura e o físico, pero faltábame saber moverme e desfilar, e axudáronme moito para estar ben preparada". Agregó que llegó al Top 3 con las representantes de A Coruña, Natalia Gil, y de Santiago de Compostela, Ada Quintela, que quedaron 1ª y 2ª finalistas, respectivamente. Sobre lo que pudo hacer que el jurado se decantase por ella, declaró que, aunque desconoce el perfil que busca el jurado, "penso que, ademais da altura e o físico, lles gustou a miña naturalidade, ser unha persoa real, con pes na terra, comprometida e que se esforza". 

Tras proclamarse como Miss RNB A Coruña se dirigió a su familia y a sus amigos, que la acompañaron en la gala desde el público, para expresarles su agradecimiento por el apoyo que le brindaron durante todo este tipo, y también a la organización del certamen provincial de belleza. Y concluyó diciendo que, hasta el concurso nacional le quedan por delante casi cuatro meses y medio "que serán moi intensos".

Jacobo Picón y Lara Vázquez fuieron elegidos nuevos Mister y Miss RNB A Coruña y en octubre de 2026 representarán a la provincia en el certamen nacional
Cedida
