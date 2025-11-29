Os Rosales serán nombrados mañana Fillos Predilectos de Rianxo y recibirán un homenaje por parte de amigos, familiares y varios grupos tradicionales

Xosé Romero y Maruxa Miguéns exhibieron en marzo de 2017 el cuadro conmemorativo con que les obsequió el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, en el XXII Xantar Gaiteiro de la AGG Chechu Río

La casa consistorial rianxeira albergará a las once y media de la mañana un acto institucional y público de nombramiento como ‘Fillos Predilectos de Rianxo’ del gaiteiro Xosé Romero, que falleció hace cuatro años y medio a al edad de 91 años, y a su esposa, la percusionista Maruxa Miguéns ‘Elíptica Órbita’, y que formaron el grupo tradicional Os Rosales, y en el que se contará con intervenciones de autoridades y familiares.

Posteriormente, a partir de la una de la tarde, en la carpa situada al lado del auditorio municipal, tendrá lugar una sesión vermú amenizada por Carapaus y a su conclusión empezará una comida popular. Además, está previsto que a las cinco de la tarde, en la sala Arcos Moldes del auditorio, rianxeiro se desarrolle un homenaje a Os Rosales, con la intervención de amigos, familiares y los grupos Amaiante, Río de Anxo y Silvaredonda. El evento se cerrará con la interpretación del tema ‘A Camposa’,en la que se invita a participar con el instrumento instrumento propio, la gaita en Do.

Cabe recordar que a finales de marzo de 2017, en el marco del XXII Xantar Gaiteiro que, organizado por la Asociación de Gaiteiros Galegos (AGG), un auditorio de Rianxo lleno hasta la bandera acogió un sentido homenaje a Xosé Romero, fundador del grupo Os Rosales y también uno de los impulsores de la formación musical Milladoiro, y a Maruxa Miguéns, quien durante más de 40 años marcó el ritmo con la percusión y le dio un estilo personal cuando empezó a cantar.

Obsequios

En aquella ocasión, la AGG le entregó un ramo de flores a Maruxa Miguéns y a la pareja sendas insignias de plata de la entidad, mientras que el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, los obsequió con un cuadro conmemorativo. Gente de la música tradicional, como Antón Corral, Xosé Ferreirós y Nando Casal, se sumaron a ese tributo, en el que la pareja musical recibió numerosas muestras de cariño y de admiración.

En aquella ocasión no faltaron las actuaciones de As Chispas de Compostela y Río de Anxo, así como de los propios homenajeados, tanto en solitario como acompañados de otros músicos. Igualmente, se proyectó un vídeo en el que se repasó la trayectoria de Os Rosales con fotografías y vídeos de sus actuaciones.