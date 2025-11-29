Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Os Rosales serán nombrados mañana Fillos Predilectos de Rianxo y recibirán un homenaje por parte de amigos, familiares y varios grupos tradicionales

Para la celebración de este evento también se programaron una sesión vermú amenizada por Carapaus y una comida popular, ambas en la carpa instalada al lado del auditorio municipal

Chechu López
29/11/2025 22:10
Xosé Romero y Maruxa Miguéns exhibieron en marzo de 2017 el cuadro conmemorativo con que les obsequió el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, en el XXII Xantar Gaiteiro de la AGG
Xosé Romero y Maruxa Miguéns exhibieron en marzo de 2017 el cuadro conmemorativo con que les obsequió el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, en el XXII Xantar Gaiteiro de la AGG
Chechu Río
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La casa consistorial rianxeira albergará a las once y media de la mañana un acto institucional y público de nombramiento como ‘Fillos Predilectos de Rianxo’ del gaiteiro Xosé Romero, que falleció hace cuatro años y medio a al edad de 91 años, y a su esposa, la percusionista Maruxa Miguéns ‘Elíptica Órbita’, y que formaron el grupo tradicional Os Rosales, y en el que se contará con intervenciones de autoridades y familiares.

Posteriormente, a partir de la una de la tarde, en la carpa situada al lado del auditorio municipal, tendrá lugar una sesión vermú amenizada por Carapaus y a su conclusión empezará una comida popular. Además, está previsto que a las cinco de la tarde, en la sala Arcos Moldes del auditorio, rianxeiro se desarrolle un homenaje a Os Rosales, con la intervención de amigos, familiares y los grupos Amaiante, Río de Anxo y Silvaredonda. El evento se cerrará con la interpretación del tema ‘A Camposa’,en la que se invita a participar con el instrumento instrumento propio, la gaita en Do.

Cabe recordar que a finales de marzo de 2017, en el marco del XXII Xantar Gaiteiro que, organizado por la Asociación de Gaiteiros Galegos (AGG), un auditorio de Rianxo lleno hasta la bandera acogió un sentido homenaje a Xosé Romero, fundador del grupo Os Rosales y también uno de los impulsores de la formación musical Milladoiro, y a Maruxa Miguéns, quien durante más de 40 años marcó el ritmo con la percusión y le dio un estilo personal cuando empezó a cantar.

Obsequios

En aquella ocasión, la AGG le entregó un ramo de flores a Maruxa Miguéns y a la pareja sendas insignias de plata de la entidad, mientras que el entonces alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, los obsequió con un cuadro conmemorativo. Gente de la música tradicional, como Antón Corral, Xosé Ferreirós y Nando Casal, se sumaron a ese tributo, en el que la pareja musical recibió numerosas muestras de cariño y de admiración.

En aquella ocasión no faltaron las actuaciones de As Chispas de Compostela y Río de Anxo, así como de los propios homenajeados, tanto en solitario como acompañados de otros músicos. Igualmente, se proyectó un vídeo en el que se repasó la trayectoria de Os Rosales con fotografías y vídeos de sus actuaciones.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Aldea Navideña en Vilalonga

Música y chocolate este 5 de diciembre para inaugurar la Aldea Navideña benéfica de Vilalonga
Fátima Pérez
El Cortegada cortó su buena racha ante el Arxil

El Cortegada sufre una dolorosa derrota en su visita al CB Arxil
María Caldas
El alcalde supervisando el paseo deteriorado del Muíño do Cura

Catoira logra que Costas renueve el paseo fluvial del Muíño do Cura ante el riesgo de hundirse
Fátima Pérez
Vigilantes reciberon amenazas por denunciar a mariscadores infractores

La Sala de lo Social del TSXG condena a la Cofradía de Cabo de Cruz, a dos de sus directivos y a su abogado por acoso laboral a una guardapesca
Chechu López