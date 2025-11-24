Denuncian la desaparición del retablo barroco de la capilla de San Xoán da Ermida, en la parroquia rianxeira de O Araño

Apatrigal difundió esta imagen sobre el retablo barroco de la capilla de San Xoán da Ermida, en O Araño Cedida

La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) denuncia la despararición del retablo barroco de la capilla de San Xoán da Ermida, en la parroquia rianxeira de O Araño, y que es una pieza que está catalogada con Ben con Protección Integral. Su portavoz y presidente, el arquitecto Carlos Hernández Coto, que indicó que han tenido conocimiento de ese hecho a través de dos personas anónima que alertaron de esa situación, comunicó que Apatrigal ya dio cuenta de ello a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.

Hernández Coto recordó que, según el contexto patrimonial de ese templo, fue construido entre los siglos XVI y XVIII y perteneció originalmente al conjunto del Pazo dos Caamaño. Sobre el retablo desaparecido añade que estaba compuesto de tres cuerpos en madeira, posiblemente, de estilo barroco. Según su ficha, en sus secciones figuraban las imágenes de San Francisco, San Xoán -en el cuerpo central- y San Roque, y que también estaban presentes presentes otras tallas como las de Santa Rita, San Domingo y San Antonio. “Ademais, na ermida estaba a chamada ‘Ara do Santo’: unha lousa de mármore de forma cadrada, de 20 centímetros de lado, que contiña unha reliquia”, detalla Carlos .

Las dos personas que reportaron la desaparición señalaron que, en las imágenes actuales del altar, no aparece el retablo barroco y que en su lugar sólo permanecen elementos litúrgicos, como un crucifijo, una vela y flores, sobre un sencillo altar. “Isto supón, segundo expertos, veciños e integrantes da comunidade local, unha seria perda patrimonial, especialmente pola importancia do retablo dentro do conxunto orixinal da ermida”, indican desde Apatrigal. Carlos Hernández manifiesta que, dado que la ermita de San Xoán da Ermida está catalogada con protección patrimonial, “a desaparición dunha peza clave como o retablo podería non só ter consecuencias culturais e relixiosas, senón tamén legais”.