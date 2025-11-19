Herida una conductora en un accidente de tráfico en la Autovía do Barbanza, a la altura de las curvas de Vilas, en Rianxo

Un Opel Corsa se salió de la vía e impactó contra la mediana de hormigón de la AG-11, a la altura de las conocidas como curvas de Vilas Chechu Río

La conductora de un Opel Corsa resultó herida en un accidente de tráfico registrado poco antes de las seis y media de esta tarde en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 16, en el tramo de las conocidas como curvas de Vilas, en la parroquia rianxeira de Asados. Fue un particular el que a las 18.28 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que un vehículo acababa de salirse de la vía y que impactó contra la mediana de hormigón, quedando en medio de la calzada. Un motorista que se detuvo a continuación informó de que la víctima se encontraba inconsciente.

Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente de circulación con un único coche implicado a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con base en Rianxo, medicalizada con el equipo sanitario del PAC de la localidad, y cuyo personal técnico de emergencias sanitarias y el equipo médico le prestaron una primera asistencia a la víctima, a la que se inmovilizó y fue introducida en el vehículo asistencial, en donde la estuvieron asistiendo, para posteriormente proceder a su traslado hasta Padrón -acompañada por una patrulla de la Policía Local-, donde la recogió una UVI Móvil, que la llevó hasta el Clínico de Santiago de Compostela, para que pudiera recibir una atención médica más exhaustiva y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.

Igualmente, desde el 112 Galicia también se informó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado al ser la AG-11 un vial de su competencia; a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, a la Policía Local de Rianxo y a la agrupación rianxeira de voluntarios de Protección Civil, que se desplazaron al lugar del siniestro para intervenir. También acudieron hasta el accidente operarios de la empresa de mantenimiento de la Autovía do Barbanza, que señalizaron el tramo donde se registró ese suceso y se habilitó una zona para que el resto de vehículos pudieran seguir circulando.