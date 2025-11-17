Exitosa clausura del VIII Ciclo de Novos Intérpretes en el auditorio de Rianxo con el concierto del trío de flautas Euphonia

El trío de flautas Euphonia está integrado por Gloria Cespón, Ainhoa García y Uxue Zabala

El VIII Ciclo de Novos Intérpretes, organizado por la Escola de Música de Rianxo, se clausuró ayer al mediodía en la sala ‘Arcos Moldes' del auditorio rianxeiro, con un concierto del trío de flautas Euphonia, integrado por Gloria Cespón, Ainhoa García y Uxue Zabala, que demostraron tener un gran talento. Esta formación musical interpretó un repertorio con piezas compuestas por Georg Philipp Telemann, Kaspar Kummer, Joseph Hayden, Claire Debussy y Johann Sebastian Bach, así como de Win Laseroms y Manuel de Falla, con arreglos de Diego García, y de Astor Piazzolla, con arreglos de Eric Che y Juli Troy.