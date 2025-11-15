El trío de flautas Euphonia ofrecerá mañana en el auditorio de Rianxo un concierto dentro del VIII Ciclo de Novos Intérpretes

Gloria Cespón, Ainhoa García y Uxue Zabala integran el trío de flauta Euphonia Cedida

La sala ‘Arcos Moldes’ del auditorio municipal rianxeiro albergará a partir de las doce y media del mediodía de la jornada de mañana, día 16 de noviembre, un concierto del trío de flautas Euphonia, integrado por Gloria Cespón, Ainhoa García y Uxue Zabala. Esta actuación se enmarca dentro de la octava edición del Ciclo de Novos Intérpretes, que se viene celebrando desde el pasado 19 de octubre, impulsada por la Escola de Música de Rianxo, y que concluirá el 23 de noviembre. En esta última inició su formación musical la primera de las componentes citadas de esta agrupación y en ella dio sus primeros pasos como flautista, “e é unha honra para nós poder contar coa súa presenza de novo no auditorio”, señalaron desde la organización de este recital.

Igualmente, desde la Escola de Música de Rianxo subrayan que será una “oportunidade excelente” para disfrutar de la música y del talento de tres jóvenes intérpretes al frente de un “proxecto fresco e cheo de personalidade”. El amplio repertorio que ofrecerán en el recital está compuesto por ‘Funny flutes’ de Win Laseroms y con arreglos de Diego García; ‘Trio n°1 dedicated to Capt. Hempel in G op 24’ de Kaspar Kummer, con ‘Allegro Moderato’, ‘Adagio Sostenuto’ y ‘Rondo’; ‘Fantasía n°1 in A para flautín’ de Georg Philipp Telemann; ‘Libertango’ de Astor Piazzolla y con arreglos de Eric Che y Juli Troy; ‘Partita para flauta en la menor BWV 1013’ de Johann Sebastian Bach; ‘The London Trios n°1’ de Joseph Haydn, con ‘Allegro moderato’, ‘Andante’ y ‘Finale Vivace’; ‘Syrinx’ -para flauta baja- de Claude Debussy, y ‘Danza del Fuego del Amor Brujo’, de Manuel de Falla y con arreglos de Diego García.