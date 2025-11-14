El Ayuntamiento de Rianxo pulsa la opinión vecinal sobre el servicio de recogida de basura y limpieza viaria

Imagen de una de las preguntas que se formulan en la encuesta y las alternativas de respuestas

El Ayuntamiento rianxeiro puso en marcha una encuesta para conocer la opinión vecinal de sus hábitos, conocimientos y necesidades del servicio de recogida de basura y limpieza viaria. El Gobierno local pretende que antes de rematar el mandato se logre renovar todo ese servicio y sus contenedores, para que sea eficaz y eficiente, mejorar las rutas e incorporar exigencias de la reciente normativa estatal.

Sin embargo, antes de dar ese paso, los responsables municipales lanzan una serie de preguntas a los ciudadanos para saber lo que opinan. Entre ellas se incluyen cómo se describen cada rianxeiro en relación a si hace todo lo que puede por el medio ambiente, qué acciones ambientales realizan con frecuencia, si les parece importante que las personas se esfuercen en separar los diferentes tipos de residuos y si lo hacen correctamente, si saben separar adecuadamente los residuos que se generan en casa y cuál es la fracción de residuos que les genera más duda y cuál es la que separa en su casa o comercio.

Además de preguntarles por el tramo de edad en el que se sitúa, donde viven y que tipo de vivienda habitan, otras de las cuestiones por las que se consulta en la encuesta tienen que ver con lo que opinan los vecinos sobre el servicio municipal de gestión de residuos, si piensan que hay suficientes contenedores cerca de su domicilio o comercio, cuáles de los servicios municipales de gestión de residuos les parecen más importantes.

Pero también se les pregunta si saben cuánto paga el Ayuntamiento de Rianxo por la tasa de residuos, si consideran que es suficiente lo que se paga por el servicio que hay de gestión de residuos, si con lo que recauda la Administración local por las tasas logra cubrir el coste real del servicio municipal de gestión de residuos y qué piensan que pueden hacer lo vecinos para mejorar su gestión de residuos, así como qué puede hacer el Ayuntamiento para mejorar la gestión de residuos municipales.