Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Alberto Cancela presentará esta tarde su obra ‘Taibo. Verso libre de música galega’ en la biblioteca provisional habilitada en el auditorio de Rianxo

El acto literario contará con la presencia del autor, que explicará la investigación que llevó a cabo sobre el protagonista de la obra, e incluirá la actuación musical en directo de Orjais e Mar

Chechu López
14/11/2025 06:00
El compostelano Alberto Cancela Montes es autor del libro 'Taibo. Verso libre de música galega'
El compostelano Alberto Cancela Montes es autor del libro 'Taibo. Verso libre de música galega'

La biblioteca municipal de Rianxo, ubicada actualmente en un espacio provisional en el edificio del auditorio, acogerá a partir de las ocho de esta tarde una presentación literaria, en la que se contará con la presencia del autor y la actuación musical en directo de Orjais e Mar. Se trata del libro ‘Taibo. Verso libre de música galega', publicado por aCentral Folque dentro de la colección Sonora Urbana, y escrito por el compostelano Alberto Cancela Montes, diplomado en Educación Musical por la Universidade de Santiago de Compostela, licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, en la que también se doctoró en el año 2020. 

'Taibo. Verso libre de música galega' es fruto de una investigación realizada por el autor sobre las músicas populares con influencias de las corrientes eruditas y de tradición oral con las que se conformaron las identidades musicales gallegas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. El personaje en el que se centra esta publicación, que nació en 1877 en Santiago de Compostela y falleció en 1954 en México Distrito Federal, fue considerado como una figura fundamental y que, profesionalmente, dividió su vida entre la música y la medicina, pero también entre Galicia y México, país que le acogió y le permitió desarrollarse plenamente. desenvolverse plenamente. En el ámbito musical supuso un paso más hacia el nacionalismo gallego, desde un estilo muy personal y siempre enraizado en la tradición gallega.

Luis Taibo García fue compositor, pianista, director coral, escritor y médico, una figura poliédrica esencial en los diferentes movimientos galleguistas de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. El  libro escrito por Alberto Cancela consigue cumplir con una deuda histórica con una figura reconocida en vida que fue desdibujando con el pasar de los años, pero además abre una ventana a una vida y obra polifacética 

en la que el lector se muestra asombrado y atraídos a partes iguales.

Te puede interesar

Camiño de Mariñeiros, en Pontecesures

El Concello renovará el asfaltado en los caminos municipales de Mariñeiros y Condide
Fátima Pérez
Luis Castro disputa un balón en el enfrentamiento ante el Noia en A Lomba

"O noso traballo é seguir apretando aos que están por diante nosa", dice Luis Castro
María Caldas
La única empresa licitadora, Tecmodeco SL, ya resultó adjudicataria en 2024

Adjudicada provisionalmente la iluminación ornamental para la Navidad de Ribeira por importe de 159.720 euros
Chechu López
El siniestro registrado a primera hora de la mañana de ayer en el kilómetro 31 de la AG-11 se saldó sin heridos

Dos conductoras resultan heridas en sendos accidentes de tráfico registrados en viales a su paso por O Pazo y Asados, en Rianxo
Chechu López