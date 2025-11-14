Alberto Cancela presentará esta tarde su obra ‘Taibo. Verso libre de música galega’ en la biblioteca provisional habilitada en el auditorio de Rianxo

El compostelano Alberto Cancela Montes es autor del libro 'Taibo. Verso libre de música galega'

La biblioteca municipal de Rianxo, ubicada actualmente en un espacio provisional en el edificio del auditorio, acogerá a partir de las ocho de esta tarde una presentación literaria, en la que se contará con la presencia del autor y la actuación musical en directo de Orjais e Mar. Se trata del libro ‘Taibo. Verso libre de música galega', publicado por aCentral Folque dentro de la colección Sonora Urbana, y escrito por el compostelano Alberto Cancela Montes, diplomado en Educación Musical por la Universidade de Santiago de Compostela, licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, en la que también se doctoró en el año 2020.

'Taibo. Verso libre de música galega' es fruto de una investigación realizada por el autor sobre las músicas populares con influencias de las corrientes eruditas y de tradición oral con las que se conformaron las identidades musicales gallegas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. El personaje en el que se centra esta publicación, que nació en 1877 en Santiago de Compostela y falleció en 1954 en México Distrito Federal, fue considerado como una figura fundamental y que, profesionalmente, dividió su vida entre la música y la medicina, pero también entre Galicia y México, país que le acogió y le permitió desarrollarse plenamente. desenvolverse plenamente. En el ámbito musical supuso un paso más hacia el nacionalismo gallego, desde un estilo muy personal y siempre enraizado en la tradición gallega.

Luis Taibo García fue compositor, pianista, director coral, escritor y médico, una figura poliédrica esencial en los diferentes movimientos galleguistas de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. El libro escrito por Alberto Cancela consigue cumplir con una deuda histórica con una figura reconocida en vida que fue desdibujando con el pasar de los años, pero además abre una ventana a una vida y obra polifacética

en la que el lector se muestra asombrado y atraídos a partes iguales.