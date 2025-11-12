Programada para este viernes en Leiro una charla informativa sobre la seguridad en los trabajos forestales

La charla informativa sobre seguridad en trabajos forestales se impartirá este viernes en el centro cultural Vicente Vidal de Leiro, en Rianxo

El centro cultural ‘Vicente Vidal’ de Leiro, en Rianxo, dará cabida este viernes, día 14 de noviembre, entre las once de la mañana y la una de la tarde, a una charla informativa que versará sobre la seguridad en los trabajos forestales, que impartirá Gema Bertoa Veiga, jefa del área técnica de Seguridad del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). No será necesaria inscripción previa para poder asistir a esta actividad organizada por la Plataforma pola Defensa do Monte y en la que colaboran el Issga y el Ayuntamiento rianxeiro. Y se anuncia que a los asistentes les será proporcionado diverso material divulgativo.