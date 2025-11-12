Rianxo
Programada para este viernes en Leiro una charla informativa sobre la seguridad en los trabajos forestales
Será en el centro cultural 'Vicente Vidal' de 11.00 a 13.00 horas y la impartirá Gema Bertoa Veiga, jefa del área técnica de Seguridad del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
El centro cultural ‘Vicente Vidal’ de Leiro, en Rianxo, dará cabida este viernes, día 14 de noviembre, entre las once de la mañana y la una de la tarde, a una charla informativa que versará sobre la seguridad en los trabajos forestales, que impartirá Gema Bertoa Veiga, jefa del área técnica de Seguridad del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). No será necesaria inscripción previa para poder asistir a esta actividad organizada por la Plataforma pola Defensa do Monte y en la que colaboran el Issga y el Ayuntamiento rianxeiro. Y se anuncia que a los asistentes les será proporcionado diverso material divulgativo.