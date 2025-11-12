Herida una conductora en una colisión entre un coche y una furgoneta en la carretera DP-7202, en el lugar rianxeiro de O Pazo

La colisión entre un coche y una furgoneta se registró en la carretera provincial DP-7202, en el lugar de O Pazo Chechu Río

Una conductora resultó herida, inicialmente de carácter leve, en un accidente de tráfico registrado en torno a las ocho menos diez de esta tarde en la carretera de titularidad provincial DP-7202, a la altura del kilómetro 1, en el lugar de O Pazo, frente al bar A Lareira, en la entrada hacia el casco urbano de Rianxo. Al parecer, el siniestro se produjo debido a la colisión entre dos vehículos, una furgoneta y un coche, y la conductora de este último presentaba lesiones que no aparentaban revestir gravedad, pero el alertante solicitó la movilización de equipos o equipos sanitarios.

Fue un particular el que a las 19.52 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia) para comunicar lo sucedido. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del accidente a la Policía Local y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Rianxo y a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, así como la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Este último servicio citado movilizó hasta el lugar del siniestro una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias prestó una primera asistencia a la víctima, a la que inmovilizó y, tras subirla al vehículo asistencial, procedió a su traslado al centro de salud rianxeiro, en donde le dieron el alta tras su exploración. Los Bomberos boirenses procedieron a la limpieza de la calzada, mientras que la patrulla compostelana de la Guardia Civil de Tráfico se encarga de instruir el atestado.