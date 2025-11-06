El colegio 'Brea Segade' de Taragoña participa en el programa 'Aprender del bosque' desarrollado por el Centro de Arte de la Fundación María José Jove

El proyecto 'Aprende del bosque' cuenta con la participación de alumnos de cuatro colegios gallegos, entre los que figura el CEIP 'Xosé María Brea Segade' de Taragoña, en Rianxo Cedida

El colegio 'Xosé María Brea Segade', en la parroquia rianxeira de Taragoña, es uno de los cuatro centros educativos gallegos -hay otros dos de la provincia de A Coruña, como son los CEIP 'Alfredo Brañas' de Paiosaco (A Laracha) y 'Ramón María del Valle-Inclán' de Oleiros, y otro de Pontevedra, como es el CEIP de Valeixe, en A Cañiza, que resultaron elegidos para formar parte del proyecto innovador 'Reverdecer. Aprender del bosque', desarrollado por el Centro de Arte de la Fundación María José Jove, con el objetivo de fomentar la conciencia medioambiental desde edades tempranas, recuperando hábitats naturales y favoreciendo la biodiversidad a través de la unión entre arte, ciencia y acción comunitaria.

El pasado mes de septiembre, el Centro de Arte Fundación María José Jove, a través de su área de Educación y Mediación, puso en marcha la convocatoria del proyecto colaborativo 'Reverdecer. Aprender del bosque', que aúna arte, ciencia y mediación cultural con el propósito de promover la observación del bosque como espacio de aprendizaje, cooperación y resiliencia, al tiempo que impulsa la creación de pequeños bosques autóctonos en los centros escolares de Galicia. Ese programa ofrece plantones, semillas y material educativo diseñado desde una perspectiva artístico-creativa, que propone distintas acciones y dinámicas para abordar temas relacionados con la biodiversidad, los ecosistemas, la cooperación entre especies y la importancia del equilibrio natural.

Seguimiento y apoyo

Además, el equipo educativo del Centro de Arte Fundación María José Jove acompañará a los colegios participantes durante todo el proceso, ofreciendo seguimiento y apoyo pedagógico. En la fase inicial del proyecto, el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo (CFEA-Guísamo) proporciona acompañamiento técnico para la planificación y plantación de los bosques escolares. Posteriormente, el equipo de Educación y Mediación del Centro de Arte Fundación María José Jove asumirá el seguimiento y acompañamiento del programa, fomentando la comprensión activa de las dinámicas ecológicas y la importancia de los ecosistemas locales.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso, a través de su programa Componer Saberes, y se realiza en colaboración con el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo (CFEA- Guísamo) y la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) e instituciones que aportan acompañamiento técnico y científico a los centros educativos participantes.

Reverdecer

El proyecto 'Aprender del bosque' forma parte de 'Reverdecer', un programa cultural multidisciplinar del Centro de Arte Fundación María José Jove, que integra ciencia, arte y acción comunitaria para promover la conservación de la biodiversidad y los bosques autóctonos. 'Reverdecer' aborda la ecofisiología vegetal y su relación con los ecosistemas, desarrollando actividades educativas, artísticas y de divulgación que conectan la investigación científica con la creatividad y la participación ciudadana.

Los impulsores de esta propuesta indicaron que, desde una mirada sensible, se propone un acercamiento al concepto de inteligencia vegetal como modelo de sostenibilidad y resiliencia, ofreciendo herramientas para comprender los mecanismos ecológicos de las plantas y su papel esencial en la regulación del entorno.