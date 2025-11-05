Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

El Auditorio de Rianxo acoge un espectáculo teatral sobre las mujeres rapadas del franquismo

La cita será este viernes 7 de noviembre con entrada libre hasta completar aforo

Fátima Pérez
05/11/2025 23:11
Representación de la obra 'Melón Pelado'
Representación de la obra 'Melón Pelado'
ButacaZero

ButacaZero llevará al Auditorio de Rianxo el espectáculo de teatro ‘Melón Pelado’ en el que se aborda el tema de las mujeres rapadas de la Guardia Civil durante la época franquista. La cita será este viernes 7 de noviembre con dos pases continuos, uno a las 20:30 horas y otro a las 21:30 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

Esta pieza de teatro nace como un encargo del Museo Reina Sofía al proponer a la rianxeira Esther Carrodeguas escribir una obra para el catálogo de su exposición ‘Esperpento’. Poco después, el propio Museo propuso a ButacaZero producir la pieza y así nació este espectáculo que, bajo la dirección de Xavier Castiñeira, tuvo su estreno en Galicia el 25 de junio de este año, dentro de la programación de la 42ª Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, con una gran acogida de público y crítica.

Melón Pelado empieza con dos titiriteras abriendo una caja de muñecas que en realidad es un baúl de los recuerdos a partir de ahí la pieza que invita al espectador a la reflexión sobre la violencia y sobre el pasado. A lo largo del espectáculo, además, se genera una reflexión sobre el significado del peinado como signo de identidad, en este caso femenina. 

Te puede interesar

Julio Rey en el derbi ante el Cambados en Burgáns, donde comenzó la buena racha su equipo

Julio Rey: "Me encuentro mejor en Tercera porque el ritmo es más alto"
Gonzalo Sánchez
Aldea nadal cambados

Cambados prescinde este año de la Aldea de Nadal y planea A Calzada de cara al futuro
A. Louro
El colegio ha instalado nueva señalización

La ANPA del CEP Magariños rechaza la instalación de un compostero frente al colegio
A. Louro
Vallado de A Lomba

El PP de Vilagarcía pide a Xunta y Concello que se coordinen para arreglar las deficiencias del CEI A Lomba
Olalla Bouza