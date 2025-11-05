El Auditorio de Rianxo acoge un espectáculo teatral sobre las mujeres rapadas del franquismo

Representación de la obra 'Melón Pelado' ButacaZero

ButacaZero llevará al Auditorio de Rianxo el espectáculo de teatro ‘Melón Pelado’ en el que se aborda el tema de las mujeres rapadas de la Guardia Civil durante la época franquista. La cita será este viernes 7 de noviembre con dos pases continuos, uno a las 20:30 horas y otro a las 21:30 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

Esta pieza de teatro nace como un encargo del Museo Reina Sofía al proponer a la rianxeira Esther Carrodeguas escribir una obra para el catálogo de su exposición ‘Esperpento’. Poco después, el propio Museo propuso a ButacaZero producir la pieza y así nació este espectáculo que, bajo la dirección de Xavier Castiñeira, tuvo su estreno en Galicia el 25 de junio de este año, dentro de la programación de la 42ª Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, con una gran acogida de público y crítica.

Melón Pelado empieza con dos titiriteras abriendo una caja de muñecas que en realidad es un baúl de los recuerdos a partir de ahí la pieza que invita al espectador a la reflexión sobre la violencia y sobre el pasado. A lo largo del espectáculo, además, se genera una reflexión sobre el significado del peinado como signo de identidad, en este caso femenina.