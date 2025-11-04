Rianxo comienza este sábado la programación de unas visitas para conocer proyectos de referencia en gestión forestal sostenible

Los participantes en la activiad tendrá la oportunidad de conocer este sábado la Comunidade de Montes de Carballo, en Friol Cedida

El Ayuntamiento de Rianxo pone en marcha un programa de visitas formativas a proyectos de referencia en Galicia en el ámbito de la gestión forestal sostenible, y que forman parte del compromiso del Laboratorio Ecosocial do Barbanza por reforzar capacidades locales y acompañar la transición a modelos forestales y agroganaderos más sostenibles, generando conocimiento práctico y directamente aplicable al territorio.

La iniciativa, dirigida a comunidades de montes, emprendedores y vecinos interesados, pretende acercar experiencias inspiradoras sobre aprovechamiento multifuncional del monte gallego, fortalecer las capacidades locales e impulsar modelos sostenibles de gestión del territorio mediante el aprendizaje práctico y el intercambio de experiencias entre comunidades de montes, administraciones y entidades de los sectores forestal y agroganadero.

Así, este sábado, 8 de noviembre, tendrá lugar el primer desplazamiento, que permitirá conocer el Monte Demostrativo del Pico Sacro (Boqueixón), espacio formativo y demostrativo gestionado por la Asociación Forestal de Galicia, que integra silvicultura, silvopastoreo y restauración ambiental; y la Comunidad de Montes de Carballo (Friol), ejemplo de gestión vecinal activa con proyectos de micología, apicultura y silvopastoreo, combinando producción, conservación y participación comunitaria.

La actividad es de carácter gratuito, con salida a las nueve de la mañana desde la Praza de Castelao, de Rianxo, con regreso previsto para las cinco de la tarde. Los interesados deben inscribirse previamente, completando el formulario habilitado en el enlace https://forms.gle/PMLzPq1vjTwd4Ftc9