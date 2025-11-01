'O Mexillón de Ouro' repartió con 'El Millón' del sorteo del Euromillones su premio más grande de los tres últimos años con sus nuevos gerentes

Judith Álvarez y José Rodríguez, gerentes de 'O Mexillón de Ouro', muestran el cartel del premio que repartieron en el último sorteo del Euromillones Chechu Río

Los gerentes de la Administración de Lotería Número 2 de Rianxo, que tiene el nombre de 'O Mexillón de Ouro', José Rodríguez Simón y Judith Álvarez Tomé, están exultantes de felicidad desde minutos después de las diez de la noche de ayer en que desde la delegación coruñesa de Loterías y Apuestas del Estado les llamaron por teléfono para comunicarles que habían validado el boleto premiado con 'El Millón' en el sorteo del Euromillones que acababa de celebrarse.

En declaraciones realizadas a primera hora de esta mañana a este periódico, Judith álvarez, natural de Redondela, indicó que "sentimos unha gran alegría e esperamos que lle tocase a algún dos nosos clientes de Rianxo ou dos arredores", algo de lo que está convencida porque en estas semanas del año no hay turistas y que quienes acuden a comprar sus décimos o validar sus boletos son del municipio o de sus alrededores, ya sean de manera habitual o esporádicamente. E incluso declararon que les encantaría que "o gañador fose unha persoa ou familia que o necesite, ao que lle recomendamos que o administre e o gaste ben", dijo José Rodríguez, natural de la loclaidad ourensana de Leiro.

También están muy satisfechos por el hecho de que es el premio más importante que reparten desde que esta pareja que reside en Vilagarcía desde hace 21 años, se puso al frente hace tres años del despacho de loterías ubicado en el número 38 de la Rúa do Medio, en Rianxo. Judith Álvarez recordó que con la anterior gerencia se llegó a sellar una Primitiva premiada con dos millones de euros y que en el caso de ellos hasta ahora habían repartido fortuna en pequeñas cantidades entre 2.000 y 7.000 euros, además de los 12.000 euros en la Lotería del Jueves.

Su marido, que también recordó que hace dos años repartieron un total de 500.00 euros entre pedreas y terminaciones en el Sorteo Extraordinario de Navidad y que fueron del orden de 300.000 euros en el de 2024, un año en el que acumularon 589.445 euros en diferentes sorteos, expresó su deseo de que este gran premio sea el primero de muchos y que 'El Millón' que acaban de repartir "sea o quecemento para premiso máis grandes e que a deusa Fortuna fortuna chame ás portas de 'O Mexillón de Ouro' de cara ao sorteo de Nadal e outros".

Respecto a la identidad del agraciado, algo que se están preguntando y haciendo muchas cábalas muchos vecinos de la localidad y de la comarca desde que anoche se hizo público que 'O Mexillón de Ouro' validó el boleto premiado con 'El Millón' del Euromillones, indicaron que por el momento no apareció, aunque es complicado ya que su despacho de loterías no abrirá hasta el lunes, pero ambos piensan que posiblemente nunca se sepa.