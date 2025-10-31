Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

La Policía Local de Rianxo establece cortes de tráfico en el centro urbano y zona portuaria con motivo de la carrera popular de mañana

En caso de tener previsto el uso de vehículos en las franjas horarias de la prueba, reega que se retiren de los lugares afectados con antelación para evitar contratiempos y esperas innecesarias

Chechu López
31/10/2025 06:00
Mapa con el recorrido de cada una de las pruebas de la carrera popular de Rianxo y los horarios de salida de cada una
Mapa con el recorrido de cada una de las pruebas de la carrera popular de Rianxo y los horarios de salida de cada una

Con motivo de la celebración en la jornada de mañana, sábado 1 de noviembre, de la undécima edición de la Carreira Popular 'Concello de Rianxo', que discurrirá por el casco urbano de la villa y la zona portuaria, la Policía Local ha diseñado un dispositivo con la finalidad de garantizar la seguridad de los participantes. Por ello, se procederá a cortar el tráfico de vehículos en todo su recorrido en tramos horarios determinados y bastante amplios. 

Así, de diez y media de la mañana a una y media de la tarde se verá interrumpida por completo la circulación rodada por las calles comprendidas entre el cruce de la Praza de Castelao y la rotonda del puerto, afectando a todo el Paseo da Ribeira y de Manuel Antonio, paseos interiores de los jardines y el centro histórico. Además, entre las 11.45 y las 13.30 horas, aproximadamente, el corte de tráfico se ampliará a las calles de Rinlo, Autores da Rianxeira, toda la zona portuaria, Castillo, la parte baja de la Carretera de Tanxil y todo el centro histórico. 

Por otro lado, desde las diez de la mañana hasta la una y media de la tarde los autobuses realizarán su parada en la Rúa Xosé Arcos Moldes, concretamente, en las inmediaciones del bar Lar y del colegio Castelao. Por último, desde la Policía Local rianxeira ruegan la colaboración de los vecinos para que, en caso de tener prevista la utilización de los vehículos en las referidas franjas horarias, los retiren de los lugares afectados con antelación suficiente para evitar posibles contratiempos y esperas innecesarias.

Te puede interesar

En los últimos años, el alquiler ha ganado terreno frente a la compra

La fiscalidad de la vivienda habitual en Galicia: comprar o alquilar, dos caminos con distinta carga tributaria
María Pérez
Diversa autoridades autonómicas y locales se sumaron a la celebración del 15 aniversario del centro de día de Alzhéimer de Ribeira

El centro de día que Agadea gestiona en Ribeira celebra 15 años de cuidados y atención a enfermos de Alzhéimer y de acompañamiento a sus familias
Chechu López
El concurso de disfraces fue uno de los grandes atractivos de la fiesta de Samaín del Centro de Atención Integral de Amicos

Amicos celebró una fiesta de Samaín que estuvo inspirada en el Día de Muertos mejicano
Chechu López
Juzgados Cambados

Investigan una presunta agresión sexual a una menor de siete años
A. Louro