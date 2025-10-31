La Policía Local de Rianxo establece cortes de tráfico en el centro urbano y zona portuaria con motivo de la carrera popular de mañana

Mapa con el recorrido de cada una de las pruebas de la carrera popular de Rianxo y los horarios de salida de cada una

Con motivo de la celebración en la jornada de mañana, sábado 1 de noviembre, de la undécima edición de la Carreira Popular 'Concello de Rianxo', que discurrirá por el casco urbano de la villa y la zona portuaria, la Policía Local ha diseñado un dispositivo con la finalidad de garantizar la seguridad de los participantes. Por ello, se procederá a cortar el tráfico de vehículos en todo su recorrido en tramos horarios determinados y bastante amplios.

Así, de diez y media de la mañana a una y media de la tarde se verá interrumpida por completo la circulación rodada por las calles comprendidas entre el cruce de la Praza de Castelao y la rotonda del puerto, afectando a todo el Paseo da Ribeira y de Manuel Antonio, paseos interiores de los jardines y el centro histórico. Además, entre las 11.45 y las 13.30 horas, aproximadamente, el corte de tráfico se ampliará a las calles de Rinlo, Autores da Rianxeira, toda la zona portuaria, Castillo, la parte baja de la Carretera de Tanxil y todo el centro histórico.

Por otro lado, desde las diez de la mañana hasta la una y media de la tarde los autobuses realizarán su parada en la Rúa Xosé Arcos Moldes, concretamente, en las inmediaciones del bar Lar y del colegio Castelao. Por último, desde la Policía Local rianxeira ruegan la colaboración de los vecinos para que, en caso de tener prevista la utilización de los vehículos en las referidas franjas horarias, los retiren de los lugares afectados con antelación suficiente para evitar posibles contratiempos y esperas innecesarias.