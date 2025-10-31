Mi cuenta

Rianxo

La administración de lotería 'O Mexillón de Ouro' de Rianxo validó el boleto premiado con 'El Millón' en el sorteo del Euromillones

Chechu López
31/10/2025 23:04
El despacho de loterías 'O Mexillón de Ouro' se ubica en el número 38 de la Rúa do Medio, en el casco urbano de Rianxo
El despacho de loterías 'O Mexillón de Ouro' se ubica en el número 38 de la Rúa do Medio, en el casco urbano de Rianxo

La Administración de Lotería Número 2 'O Mexillón de Ouro', ubicada en el número 38 de la Rúa do Medio, de Rianxo, validó el boleto acertante del premio de 'El Millón' del sorteo del Euromillones celebrado esta noche. El código de la papeleta sellada en dicho despacho y que ha obtenido 1.000.000 de euros es TVJ93046. 

Fue un sorteo del Euromillones en el que la combinación ganadora estuvo formada por los números 05, 14, 38, 43 y 45 y las estrellas fueron 7 y 11, pero en el que no ha habido acertantes de la primera categoría, de 5 aciertos y las dos estrellas, por lo que se ha generado un Eurobote que podría suponer que un único acertante en el próximo sorteo del Euromillones podría ganar 84 millones de euros. 

De segunda categoría, con los 5 número y una estrella, ha habido dos acertantes, uno de los cuales en España tras ser validaelchedo el boleto en una administración de la localidad alicantina de Elche, y que ha obtenido un premio de 405.711 euros.

