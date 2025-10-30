Medio Rural asegura que la BUO de Rianxo confirma su apuesta por nuevas infraestructuras de defensa contra incendios forestales

La conselleira María José Gómez visitó las instalaciones de la BUO rianxeira junto a otras autoridades y varios trabajadores del servicio contra incendios forestales Cedida

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, afirmó que la Base de Unidades Operativas (BUO) de Rianxo, de la que confirmó que está en funcionamiento desde finales del pasado verano, forma parte de la apuesta de su departamento por nuevas infraestructuras de defensa contra incendios forestales, y que agregó que “se plasma nunha dotación de máis de 9 millóns de euros no orzamento do 2026”. Así lo indicó en la visita que realizó a dichas instalaciones y en la que la acompañaron el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, así como el alcalde, Julián Bustelo, y otras autoridades locales.

La Consellería de Medio Rural invirtió en la BUO de Rianxo un total de 535.000 euros, y que tal y como destacó María José Gómez, está concebida para que el personal de defensa contra incendios forestales pueda conciliar su actividad profesional con el necesario descanso. De igual modo, la titular de Medio Rural subrayó de la nueva base “a súa modernidade, bo equipamento e integración na contorna”.

Igualmente, Gómez puso en valor que la construcción se hizo a partir de materiales ecológicos y reciclables “como a madeira de castiñeiro e de piñeiro galegos, a cortiza, o vidro ou o aceiro”. La superficie construida de esta BUO supera los 368 metros cuadrados en planta baja, que albergan desde un área de descanso a cocina, pasando por aseos, vestuarios, despacho, garaje y almacén.

Compromiso

La conselleira de Medio Rural enmarcó la iniciativa en el "claro compromiso" de la Xunta de Galicia con la prevención y defensa contra los incendios forestales, que se concreta en el presupuesto para el próximo ejercicio económico. Precisó que en el ámbito de la prevención, se h destinarán 25 millones de euros más con respecto a 2025, pasando de los 50,5 actuales a los 75,38 milñlones de euros del próximo año, y que indicó que supone un 50% más.

Desde dicha área autonómica se sostiene que esa apuesta de evidencia tambiénm "na mellora de infraestruturas como estas BUO ou as bases aéreas", entre las que la conselleira destacó los trabajos previstos en las de Valga, Lalín, Sandiás o Pontevedra. María José Gómez agregó que, de hecho, en el marco del plan de obras de su departamento, que engloba estos edificios así como oficinas rurales o centros de formación e investigación, "o investimento tanto en novas actuacións como en reformas de infraestruturas existentes superará no 2026 os 18 millóns de euros". Y concluyó afirmando que, todo esto, sirve para seguir prestando "o mellor servizo a agricultores, gandeiros e silvicultores".