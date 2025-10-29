Un equipo de investigadores de la USC exhuma una fosa en el cementerio de Asados con restos mortales de dos víctima de la represión franquista

ol Agra visitó los trabajos de exhumación de la fosa con restos mortales de dos barbanceses fusilados en 1936, estando acompañada por el alcalde, Julián Bustelo, y representantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza Cedida

Historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos y genetistas del grupo Histagra-Cispac-USC inició este pasado lunes una nueva campaña de investigación sobre las víctimas de la represión franquista. Y lo hizo con la exhumación de una fosa situada en el atrio de la iglesia de Santa María de Asados, en Rianxo, en la que yacen dos de ellos, que se precisan que fueron “paseados” y fusilados en 1936, con una diferencia aproximada de un mes entre cada uno de ellos. Se trata de Manuel Piñeiro Abeijón, vecino de Boiro que el 14 de agosto de 1936 “foi paseado no Alto da Paradegua para logo os golpistas abandonar o seu corpo sen vida na estrada próxima á igrexa de Asados”, y Francisco López Pérez, de la parroquia rianxeira de Taragoña, “que tamén foi paseado no mesmo lugar o 12 de setembro de 1936 e despois levado a un lugar próximo á igrexa”.

La titular del área de Dereitos Civís de la Diputación de A Coruña, Sol Agra, visitó esta mañana los trabajos de exhumación de Manuel Piñeiro e Francisco López, dos barbanceses fusilados en 1936, estando acompañada por el alcalde, Julián Bustelo, y por representantes de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza. “Estes dous barbanceses, como tantos outros, foron asasinados durante o levantamento militar contra o goberno electo en 1936. Esta exhumación que hoxe se desenvolve é un acto de dignidade, de reparación e de xustiza. Recuperar os seus corpos é devolverlles o nome, a historia e o respecto que lles foi negado durante décadas”, declaró la diputada. “Dende as administracións públicas temos a responsabilidade de defender a verdade e a memoria, e o deber moral de espallar os ideais e anceios de liberdade de todas as persoas asasinadas polo fascismo para que a súa morte non caia no esquecemento”, subrayó Agra.

Vicente López Novo, en Luou

Una vez que concluyan esos trabajos en Rianxo, la campaña de estudio y exhumación de nuevas fosas se trasladará el 10 de noviembre a una fosa de la resistencia guerrillera antifranquista emplazada en el cementerio de la iglesia de Santa María de Luou, en Teo, en la que se encuentran los restos de cuatro miembros de la V Agrupación comandada por Benigno Andrade, el ‘Foucellas’, y en la que también fueron inhumados Vicente López Novo, apodado ‘El hijo de la Nova’, natural de Ribeira; Ricardos Fernández Carlés, de Pontecesures; Florentino Menéndez Palacios, de Peñarrubia (Sama de Langreo), y Manuel Agrasar Cajaraville, de Matanza, en Iria Flavia, en Padrón.

En el informe histórico preliminar se están analizando las diferentes fuentes y relatos que conducen a diversas hipótesis sobre lo acontecido durante el enfrentamiento que tuvo lugar el 19 de mayo de 1948 en el lugar de Loureiro, en la parroquia de Luou, y que resultó con la muerte de los cuatro citados y de un guardia civil, logrando escapar, por parte de la resistencia, el citado Benigno Andrade ‘Foucellas’ y Xosé Ramuñán Barreiro.

Convenio

La Vicepresidencia Primeira y Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, y la Consellería de Cultura, Educación e Universidade y la Universidade de Santiago de Compostela firmaron en agosto el convenio de colaboración para poner en marcha la anualidad 2025 del Plan Cuatrienal de Memoria Democrática, siguiendo el impulso de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Tras los trabajos en Rianxo y Teo, la campaña de este año continuará con la investigación histórica de la fosa de Riberias de Sor, en Mañón, y también se procederá con las tareas de reconocimiento en los espacios de defunción de las campañas pasadas. Por parte de la USC, a través do Grupo Histagra, participan en estos trabajos el catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto y el doctor en Historia y profesor Antonio Miguez Macho, en la coordinación de un equipo de investigación formado por arqueólogos, que están dirigidos por el profesor de la USC José Carlos Sánchez Pardo, el antropólogo forense del Imelga Fernando Serrulla Rech y el equipo de genética del Instituto de Ciencias Forenses 'Luis Concheiro' dirigido por María Victoria Lareu. Este grupo tiene actualizado el mapa de fosas de Galicia para realizar en los próximos años la mayor cantidad de exhumaciones de los enterramientos de personas asesinadas por la represión franquista.

Tres líneas estratégicas

“O plan cuadrienal integra tres líneas estratéxicas fundamentais das políticas públicas de Memoria Democrática que se pretenden desenvolver ao longo do período 2025-2028, aínda que os seus obxectivos sexan revisables de forma anual: localización, exhumación das fosas e identificación de vítimas; divulgación de traballos efectuados e resultados conseguidos, e recoñecemento dos lugares de enterramento e promoción dos lugares de memoria”, señalaron desde la USC.

Sus responsables subrayan que, nuevamente, la ayuda y presencia de la sociedad civil de Galicia, a través de las asociaciones de memoria democrática, investigadores locales y familiares de los fusilados “convértese nun piar fundamental da investigación, de igual xeito que foi para a boa marcha de nomesevoces.net”. Y, por eso, es por lo que desde el grupo Histagra-Cispac-USC hacen un llamamiento a la colaboración de todas aquellas personas y entidades que deseen exhumar o investigar fosas relacionadas con la represión franquista, así como aportar datos relativas a ellas.

Y la USC recuerda que en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2024 se llevaron a cabo trabajos de investigación y exhumación de las fosas de Vilagarcía de Arousa y Crecente (2021), Celanova, Lousame y A Capela (2022), Narón Fase I, Oza-Cesuras y Viana do Bolo (2023) y Cabreira, en Salvaterra do Miño, y O Val Fase II-Narón (2024).