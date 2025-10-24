El IES de Rianxo convoca un certamen literario dirigido a alumnos de ESO, BAC y FP de toda Galicia para recuperar el espíritu de ‘Cousas’ de Castelao

Un grupo de traballo formado por alumnos de 2º de Bacharelato do IES Felix Muriel se ocupa de la organización del certamen Cedida

El IES Félix Muriel de Rianxo convocó una nueva edición del certamen artístico ‘Cousas’, con el que pretende homenajear a la figura y el legado creativo de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, al que destaca como un humanista entregado a la causa gallega y que escogió este original género para crear un concurso artistico, que necesariamente debe ser literario, pero también plastico, "pois asi son as cousas”, precisan desde la organización, compuesta por un grupo de trabajo formado por alumnos de 2° de Bacharelato y que, junto con exalumnos del centro, son los responsables de las das bases, diseño y dinamización del certamen.

El concurso, que busca fomentar la creación artística y literaria entre los jóvenes gallegos y mantener viva la memoria cultural del autor rianxeiro. propone recuperar el espíritu de sus “cousas”, entendidas como breves narraciones acompañadas de imágenes que combinan poesía, humor y crítica social, y que le permitieron al ilustre galleguista retratar las condiciones socioecondémicas del pùeblo gallego y denunciar la realidade de los mas marginados, acompañándose de un humorismo que oculta un gran dolor.

Desde la entidad convocante del certamen se invita a crear obras literarias y artísticas inspiradas en ese género por parte de alumnos de ESO, Bacharelato y FP de Galicia y que no cumplan 19 años antes del 30 de enero de 2026, fecha límite para presentar los trabajos. El concurso cuenta con una única modalidad, "a cous, é dicir, un xénero narrativo hibrido, a medio camiño entre o relato curto e o microrrelato, con elementos dramaticos e líricos, acompañado de deseño artistico". Además, se indica que las imágenes pueden ser dibujos, fotografias, collages... e imitar o no el estilo de Castelao, pero deberán ser originales, al igual que los textos, que deberán ir escritos en gallego y con un mínimo de 100 palabras y un máximo de 500.

Trabajos sin identificar

En los textos y en las ilustraciones no debe figurar nada que identifique al autor de cada una de las creaciones, que podrán presentarse de dos modos, a escoger por cada participante. Uno de ellos será en formato papel, debiendo enviarseen un sobre grande a la dirección del instituto rianxeiro -Rúa Maria Ana Mogas 1, 15920, Rianxo- econ cinco fotocopias del trabajo de creación, para los que no se admitiran textos escritos a mano, y un documento con los datos del autor en un sobre pequeño y cerrado.

En caso de mandarse el trabajo de creación en formato diogital, deberá ser en formato Pdf y nombrado con el título 'cousa'un arquivo PDF, a través de una dirección de correo electronico que no permita la identificacién del autor. Además, la obra se deberá iniciar con un titulo al que seguira el texto, que deberá estar editado en la fuente y cuerpo de la 'Arial' y 12 y el espacio entrelíneas de 1,5, y después seguirá el dibujo lao ilustración, que estará escaneada o fotografiada acompañando el texto. Junto con el trabajo de creación, también se mandará en otro archivo adjunto bajo el título 'Cousas' y la palabra 'Datos', un documento con los datos del autor: nombre y apellidos, edad, dirección de correo electrónico, número de teléfono de contacto, nivel educativo que cursa, centro educativo en que estudia, localidade a la que pertenece, docente responsable de su presentación al concurso y el sello del instituto. Y, además, se enviarán dos archivos adjuntos a la dirección de e-mail certamecousas@gmail.com, especificando en el asunto: 'Certame Cousas'.

El fallo del jurado, que estaró constituido por cuatro personas con reconocimiento profesional en el ámbito de las artes plasticas, de la creacion literaria y de los ámbitos artistico, periodístico y de la docencia. se hará público en la web del instituto el 21 de marzo, Día de la Poesía, y la entrega de los galardones será el 24 de abril, en la Semana del Libro. Los premios consistirán en un primero dotado con 300 euros, un segundo de 200 euros y un tercero de 100 euros, pudiendo quedar desierto o concederse accésits en función de la calidad de las obras.