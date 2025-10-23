Stolt Sea Farm pone la primera piedra de su futura fábrica en Rianxo con las máquinas ya trabajando sobre el terreno

Las autoridades introdujeron la cápsula del tiempo en un cubo de hormigón en el acto de colocación de la primera piedra Chechu Río

Sin tiempo que perder en el desarrollo de su ambicioso proyecto en el polígono industrial de Rianxo, Stolt Sea Farm colocó ayer en ese emplazamiento e introdujo en una cápsula del tiempo junto a otros objetos, como una imagen de A Guadalupe y monedas, la primera piedra de su futura fábrica de procesado, envasado y comercialización de lenguado y rodaballo criado en sus 14 granjas diseminadas por el continente europeo, y con máquinas trabajando a pleno rendimiento sobre el terreno. Esta planta para la adecuación a primera venta de pescado plano suscitó los elogios del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que participó en ese acto simbólico junto al presidente de la compañía, Jordi Trías, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el alcalde, Julián Bustelo.

El propio Trías, pese a no ser oriundo de Galicia, utilizó el gallego para dar a conocer lo que definió como “o inicio deste proxecto tan emocionante” y que subrayó que supone “un paso adiante no que representa o compromiso da nosa empresa coa innovación, a calidade e o respecto polo entorno”. También dijo que su propósito es el de asegurar que las generaciones futuras sigan disfrutando de pescados excepcionales y destacó la importancia de la colaboración con las instituciones locales para que este proyecto “sexa un éxito” y “reafirme o compromiso que Stolt Sea Farm ten con Galicia”. Y concluyó diciendo que “estamos encantados de emprender esta viaxe para transformar o noso negocio, ampliando os límites da innovación e fortalecendo o compromiso coa calidade e a sostibilidade”.

Sector acuícola

Rueda, que destacó la importancia del sector de la acuicultura, que agrupa en Galicia a más de 2.500 empresas, emplea a 4.500 personas y su facturación supera los 247 millones de euros, subrayó el esfuerzo inversor de la compañía en expansión y a la que se comprometió el apoyo de la Xunta “mentres siga facendo ben as cousas”. Así, manifestó que la Administración autonómica será la primera interesada en que se cumplan la normativa y compromisos expresados, “que ata o de agora veu facendo de xeito modélico” y que “aquí o faga especialmente”.

Con anterioridad a la intervención del presidente de la Xunta intervino Bustelo, quien refirió que “hoxe celebramos un fito” que “marcará un antes e un despois para o noso pobo” y supondrá un “auténtico revulsivo” para la zona, precisando que muchas familias y pymes se beneficiarán de esa inversión que, a su juicio, supone una “valorización dos produtos acuícolas e ven a consolidar o modelo no que a sustentabilidade, innovación, diversificación e internacionalización son elementos indispensables”.

Alta tecnología

El proyecto incluye la incorporación de equipamientos de la más alta tecnología y eficiencia energética y productiva y, además, en su interior contará con una planta de I+D+i, que profundizará en la colaboración existente con los centros tecnológicos y otros agentes relevantes del ámbito de la investigación. Igualmente, desde la compañía señalan que con esta actuación se pretende dar respuesta a la demanda de nuevos formatos de comercialización, a la vez que se implantará un modelo de integración vertical con el resto de sus fábricas.

La futura fábrica de Stolt Sea Farm en Rianxo, cuyas obras están en ejecución ocupará 21.200 metros cuadrados de superficie y se prevé que pueda estar rematadas a comienzos del año 2028, cuenta con una inversión de 44,8 millones de euros. Y se prevé la creación de 173 empleos directos y que a pleno rendimiento pueda llegar a procesar 14.000 toneladas de pescado anuales. La planta impulsada por la compañía fundada en Noruega ocupará untotal de 28.409 metros cuadrados, a los que añadirá 11.457 para almacenes.

Seis parcelas

El complejo industrial, que se implantará en seis parcelas adquiridas por la Stolt Sea Farm, estará compuesto por una edificación de dos plantas, con 23.705 metros cuadrados construidos, para procesamiento; un edificio auxiliar de 1.165 metros cuadrados, y otro para oficinas de 3.530 metros cuadrados, lo que supone un total de 28.410 metros cuadrados de superficie construida. Adicionalmente, se ejecutará un edificio destinado a almacén logístico con 6.372,04 metros cuadrados, además de un almacén auxiliar de 5.085,36 metros cuadrados.

El proyecto permitirá ampliar la capacidad de procesamiento y envasado que actualmente se centraliza en la planta de Lira (Carnota), así como la automatización del procesamiento del rodaballo y lenguado fresco que engorda en las granjas de la empresa, y permitirá una mayor valorización de los productos acuícolas y un mejor alineamiento con la demanda del consumidor. Dentro de la nueva industria se instalará una planta de I+D+i, que permitirá profundizar en la colaboración existente con los centros tecnológicos y con otros agentes relevantes del ámbito de la investigación.

La compañía

Stolt Sea Farm, empresa líder en acuicultura terrestre de alta tecnología, principal proveedora de rodaballo y lenguado y que exporta cerca del 60% de su producción, que ronda las 6.500 toneladas de rodaballo y 1.700 toneladas de lenguado al año. La compañía se fundó en Noruega en 1972, opera en cinco países con casi 600 empleados y 14 granjas a nivel global, situándose siete de ellas en Galicia para el cultivo sostenible de pescado plano y que se ubican en distintas zonas de la costa gallega, como Couso y Palmeira (Ribeira), Lira y Quilmas (Carnota), Cabo Vilán (Camariñas), Merexo (Muxía) y Cervo (Lugo), en las que trabajan un total de 450 personas.