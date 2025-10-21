Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Rianxo

Una conductora sale ilesa de un aparatoso accidente de tráfico registrado en las curvas de Palleiro, en la parroquia rianxeira de Isorna

Se sospecha que una mancha de aceite que había sobre la calzada entre el entorno de donde se registró el siniestro y el lugar de Isorna pudo ser el desencadenante de lo ocurrido

Chechu López
21/10/2025 16:10
Un coche acabó fuera de la calzada tras resbalar y pasar por encima del guardarraíl
Un coche acabó fuera de la calzada tras resbalar y pasar por encima del guardarraíl
Cedida

La carretera de titularidad provincial DP-3301, que comunica Rianxo con Isorna, fue escenario de un aparatoso accidente de tráfico en torno a las tres y diez de esta tarde, entre los kilómetros 6 y 7, a la altura de las curvas de Palleiro. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió un aviso a través del sistema e-call del vehículo siniestrado, a través del que se pudo comunicar con la conductora, una mujer de mediana edad, que precisó que el siniestro consistió en una salida de vía de un coche, que pasó por encima del guardarraíl y acabó fuera de la calzada. 

Fue entonces cuando los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias no tuvo que prestarle asistencia a la automovilista, ni tampoco fue trasladada a centro de salud u hospital de referencia alguno debido a que resultó ilesa.

Como en el primer aviso se indicaba que había una persona que podría estar atrapada, también se desplazó hasta el lugar del siniestro la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, además de la agrupación de voluntarios de Protección Civil y la Policía Local rianxeira. También se avisó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que estaba previsto que se desplazase al lugar para instruir el atestado. 

Se da la circunstancia de que en el tramo de dicha carretera entre Palleiro e Isorna había una mancha de aceite, que se sospecha que pudo ser la que provocó que el coche patinase y su conductora perdiera el control del mismo y, a consecuencia de ello, se desencadenó el accidente. Por ese motivo, también se solicitaron los servicios de emergencias para proceder a la limpieza de ese tramo viario.

Te puede interesar

El ideal gallego

Sanxenxo, “satisfeito” con unos Orzamentos que Vilagarcía y Caldas ven “faltos de ambición” y “escasos”
Olalla Bouza
Alijo que llegó a Arousa en pleno confinamiento

Confirman la pena 15 años de cárcel para Carlos Silla por tratar de introducir tres toneladas de cocaína en Arousa en pleno confinamiento
Olalla Bouza
El ideal gallego

Ribadumia cerró la temporada turística con un 21% más de visitantes que en la de 2024
Redacción
La visita hoy de la directora de Desenvolvemento Pesqueiro

El Igafa ahonda en la formación en acuicultura y buceo con un plan como centro de referencia nacional
Redacción