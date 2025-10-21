Una conductora sale ilesa de un aparatoso accidente de tráfico registrado en las curvas de Palleiro, en la parroquia rianxeira de Isorna

Un coche acabó fuera de la calzada tras resbalar y pasar por encima del guardarraíl Cedida

La carretera de titularidad provincial DP-3301, que comunica Rianxo con Isorna, fue escenario de un aparatoso accidente de tráfico en torno a las tres y diez de esta tarde, entre los kilómetros 6 y 7, a la altura de las curvas de Palleiro. El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia recibió un aviso a través del sistema e-call del vehículo siniestrado, a través del que se pudo comunicar con la conductora, una mujer de mediana edad, que precisó que el siniestro consistió en una salida de vía de un coche, que pasó por encima del guardarraíl y acabó fuera de la calzada.

Fue entonces cuando los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo personal técnico de emergencias sanitarias no tuvo que prestarle asistencia a la automovilista, ni tampoco fue trasladada a centro de salud u hospital de referencia alguno debido a que resultó ilesa.

Como en el primer aviso se indicaba que había una persona que podría estar atrapada, también se desplazó hasta el lugar del siniestro la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, además de la agrupación de voluntarios de Protección Civil y la Policía Local rianxeira. También se avisó a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que estaba previsto que se desplazase al lugar para instruir el atestado.

Se da la circunstancia de que en el tramo de dicha carretera entre Palleiro e Isorna había una mancha de aceite, que se sospecha que pudo ser la que provocó que el coche patinase y su conductora perdiera el control del mismo y, a consecuencia de ello, se desencadenó el accidente. Por ese motivo, también se solicitaron los servicios de emergencias para proceder a la limpieza de ese tramo viario.