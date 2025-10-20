El PSOE de Rianxo denuncia que el Gobierno municipal está cargando su "mala xestión" sobre las empresas locales con retrasos de más de un año en pagos
Su grupo municipal denuncia que, por segundo año consecutivo, el Ejecutivo municipal que preside Julián Bustelo no presentó las cuentas del ejercicio económico anterior en los plazos establecidos
El grupo municipal del PSOE de Rianxo denuncia que, por segundo año consecutivo, el Gobierno local que preside Julián Bustelo no presentó las cuentas del ejercicio económico anterior, a pesar de que la legislación establece que deben aprobarse antes del 31 de marzo del año siguiente. El portavoz socialista, Óscar Rial, recuerda que si hace un año se alegó por parte del alcalde problemas en el correspondiente departamento, esta vez "queda en evidencia que non se adoptou ningunha medida para solucionar a situación, deixando unha sensación de opacidade e falta de control interno real".
E insiste en que durante los nueve meses y medio transcurridos de 2025 no se llevó a pleno propuesta alguna de reconocimiento extrajudicial de crédito y que el primer edil levantó numerosos reparos de Intervención, "asumindo así a responsabilidade directa de actos que debilitan a estrutura e a decisión administrativa".
Rial afirma que existen "exemplos claros" de ello, como "a autorización de obras con fondos pertencentes a subvencións sen o visto bo administrativo previo, algo que erosiona o control orzamentario e pon en risco a estabilidade financeira do Concello". Apunta que a ello se suma que el Ejecutivo local acumula "retrasos de máis dun ano no pagamento a provedores, empresas e asociacións locais, mentres a débeda coa empresa concesionaria do servizo de auga supera xa os 300.000 euros". Y agrega que ello implica una "clara falta de interese real" por las empresas locales, "saltándose procesos administrativos e, ao mesmo tempo, trasladándolles a elas a carga económica, incrementando a débeda do Concello".
Complacencia
El portavoz del PSOE local indica también que, cuando esta situación llegue al pleno, "é previsible que a complacencia do PP de Rianxo volva poñerse de manifesto, baixo o xa coñecido lema de 'polo ben de Rianxo', mentres as empresas seguen máis dun ano sen cobrar polos servizos prestados". Además, recuerda que, a estas alturas, ya deberían estar pendientes del cierre de la cuenta de este año "e non só a falar do orzamento de 2026".
Por ello, desde las filas del partido del puño y la rosa apuntan que analizarán "con rigor" las cuentas del próximo ejercicio económico y que trabajarán para que en ellas se contabilice "de forma real e transparente a débeda que este Goberno está a xerar a través de facturas sen pagar e pagamentos suprimidos ou atrasados". A juicio de Óscar Rial, no se puede "seguir agochando a realidade económica baixo discursos baleiros mentres as empresas e entidades locais soportan as consecuencias desta mala xestión".
El PSOE concluye que esta situación "non só quebra os prazos legais, como o pago máximo de 30 días a provedores ou a aprobación das contas antes do 31 de marzo, senón que deteriora a confianza na xestión municipal, debilita o control interno e pon en risco a sustentabilidade financeira de Rianxo a curto e medio prazo". Por ello, exige que el Gobierno municipal cumpla con la legalidad, restaure el rigor presupuestario, respete los procedimientos administrativos y dé prioridad a los pagos a quien sostiene la actividad económica y social de la localidad.